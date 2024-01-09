مشوار منتخبات المجموعة الثانية إلى كأس الأمم الأفريقية 2023

تتكون المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج من 4 منتخبات هي مصر، وغانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

ونرصد في التقرير التالي، الطريق الذي اجتازته هذه المنتخبات حتى الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية؟

مصر

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 احتل مقدمة المجموعة الرابعة بـ15 نقطة حصدها من 5 انتصارات منها فوزين على كل من منتخب غينيا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى، وبنتيجة 2 – 1 في الجولة الخامسة، ومنتخب مالاوي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية، وبنتيجة 4 أهداف دون رد في الجولة الرابعة، وفوز واحد على منتخب إثيوبيا بنتيجة هدف دون رد في الجولة السادسة، ولم يتعادل لكنه تعرض لخسارة واحدة أمام إثيوبيا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية.

أي أحرز 10 أهداف بمعدل إحراز 1.7 هدف في اللقاء الواحد، والهدافون هم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وكل منهم أحرز هدفين بينما لم تتلق شباكه سوى 3 أهداف بمعدل تلقي نصف هدف في كل لقاء.

هذا هو الصعود الـ26 إلى كأس الأمم الإفريقية، وهو الأكثر صعودا بعد دورات 1957 في السودان، ونجح في الحصول اللقب الأول، و1959 في مصر، واستطاع أن يحافظ على اللقب، و1962 في إثيوبيا، وحل وصيفا، و1963 في غانا، واحتل المركز الثالث، و1970 في السودان، واحتل المركز الثالث، و1974 في مصر، واحتل المركز الثالث، و1976 في إثيوبيا، واحتل المركز الخامس والأخير في الدور النهائي ( مجموعة )، و1980 في نيجيريا، واحتل المركز الرابع، و1984 في ساحل العاج، واحتل المركز الرابع، و1986 في مصر، ونجح في الحصول على اللقب الثالث، و1988 في المغرب، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1990 في الجزائر، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1992 في السنغال، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1994 في تونس تم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و1996 في جنوب إفريقيا تم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و1998 في بوركينا فاسو، ونجح في الحصول على اللقب الرابع، و2000 في غانا ونيجيريا، وتم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و2002 في مالي، وتم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و2004 في تونس، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2006 في مصر، ونجح في الحصول على اللقب الخامس، و2008 في غانا، ونجح في الحصول على اللقب السادس، و2010 في أنجولا، ونجح في الحصول على اللقب السابع، و2017 في الجابون، وحل وصيفا، و2019 في مصر، وتم إقصاؤه من دور ثمن النهائي، و2021 في الكاميرون، وحل وصيفا.

يتولى تدريبه البرتغالي روي فيتوريا منذ شهر يوليو من عام 2022، وأداره فنيا في 14 لقاء، وتغلب في 12 لقاء منها، وتعادل في لقاء واحد، وخسر في لقاء واحد.

أما القائمة التي اختارها استعداد لدخول للمعترك الإفريقي هي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومحمد أبو جبل (البنك الأهلي)، ومحمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم (الأهلي)، وعلي جبر (بيراميدز)، وأحمد سامي ومحمد حمدي (بيراميدز)، ومحمد هاني (الأهلي)، وعمر كمال (مودرن فيوتشر)، وأحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)، وإمام عاشور (الأهلي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومروان عطية (الأهلي)، وأحمد السيد زيزو (الزمالك)، ومحمود حمادة (المصري) ومهند لاشين ( بيراميدز )

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومصطفى فتحي (بيراميدز)، ومحمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي)، وعمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)، ومحمود عبد المنعم كهربا (الأهلي)، وأحمد حسن كوكا (بنديك سبور التركي).

غانا

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية احتل مقدمة المجموعة الخامسة بـ12 نقطة حصدها من 3 انتصارات على منتخبات مدغشقر بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى، وأنجولا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة، وجمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 2 – 1 في الجولة السادسة، و3 تعادلات منها تعادلين إيجابيين بنتيجة هدف لكل منهما مع جمهورية الوسطى في الجولة الثانية، وأنجولا في الجولة الرابعة، وتعادل واحد كان دون أهداف مع مدغشقر في الجولة الخامسة، ولم يتعرض لأي خسارة.

أي أحرز 8 أهداف بمعدل إحراز 1.3 هدف في اللقاء الواحد، والهداف هو محمد قدوس بإحرازه 3 أهداف بينما لم تتلق شباكه سوى 3 أهداف.

هذا هو الصعود الـ24 إلى كأس الأمم الإفريقية بعد دورات 1963، ونجح في الحصول على اللقب الأول، و1965 في تونس، واستطاع أن يحتفظ باللقب، و1968 في إثيوبيا، وحل وصيفا، و1970، وحل وصيفا، و1978، ونجح في الحصول على اللقب الثالث، و1980، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1982 في ليبيا، ونجح في الحصول على اللقب الرابع، و1984، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1992، وحل وصيفا، و،1994 وتم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و1996، واحتل المركز الرابع، و1998، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2000، وتم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و2002، وتم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و2006، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2008، واحتل المركز الثالث، و2010، وحل وصيفا، و2012 في الجابون، وغينيا الإستوائية، واحتل المركز الرابع، و2013 في جنوب إفريقيا، واحتل المركز الرابع، و2015 في غينيا الإستوائية، وحل وصيفا، و2017، واحتل المركز الرابع، و2019، وتم إقصاؤه من دور ثمن النهائي، و2021، ولم يستطع أن يتحطى دور المجموعات.

يتولى تدريبه الآيرلندي كريس هيوتون منذ شهر مارس من عام 2023، وأداره فنيا في 10 لقاءات، وتغلب في 4 لقاءات منها، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في 3 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها استعدادا لدخول المعترك الإفريقي هي :

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري وجوزيف والكوت ولورنس أتي زيجي.

الدفاع: أليدو سيدو ودينيس أودوي وكينجسلي شنايدلر – جيديون مينساه عبدول فتاو حميد – نيكولاس أوبوكو – دانيل أمارتي – ساليسو محمد – ألكسندر دجيكو.

خط الوسط: بابا إدريسو وإليشا أوسو وعبد الصمد ساليس وريتشموند لامبتي ومجيد أشيميرو ومحمد قدوس وأندريه أيو ورانسفورد يبواه كونيجسدورفر.

خط الهجوم: عثمان بوكاري وجوسيف بانستيل وجوردان أيو وإرنست نواماه وإيناكي وليامز وأنطوان سيمينيو وجوناثان سواه.

الرأس الأخضر

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات على منتخبات توجو بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية، وإسواتيني بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة، وبوركينا فاسو بنتيجة 3 – 1 في الجولة الخامسة، وتعادل واحد كان دون أهداف مع إسواتيني في الجولة الثالثة بينما تعرض لخسارتين أمام بوركينا فاسو بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى، وتوجو بنتيجة 2 – 3 في الجولة السادسة.

أي أحرز 8 أهداف، ولا يوجد هداف إذ أحرزها 8 لاعبين بينما تلقت شباكه 6 أهداف بمعدل تلقي هدف في كل لقاء.

هذا هو الصعود الرابع إلى كأس الأمم الإفريقية بعد 3 دورات هي 2013، وتم إقصاؤه من دور ربع النهائي، و2015، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2021 وتم إقصاؤه من دور ثمن النهائي.

يتولى تدريبه من الرأس الأخضر بيدرو بريتو المعروف ببوبيستا منذ شهر يناير من عام 2020، وأداره فنيا في 33 لقاء، وتغلب في 15 لقاء منها، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 9 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها استعداد للمعترك الإفريقي هي :

حراس المرمى: جوسيمار دياز "فوزينيا" (ترينسين السلوفاكي)، ماركيو روزا (أناديا البرتغالي)، ديلان سيلفا (سينترينس البرتغالي).

المدافعون: ستوبيرا (بوافيستا البرتغالي)، روبيرتو لوبيز "بيكو" (شامروك الأيرلندي)، إيدلسون بورجس "ديني" (البطائح الإماراتي)، ديلان تافاريس (باستيا الفرنسي)، لوجان كوستا (تولوز الفرنسي)، جواو كوريا (تشافيس البرتغالي)، ستيفان موريرا (كولومبوس الأميركي).

لاعبو الوسط: غاميرو مونتيرو (سان خوسي الأميركي)، كيني روتشا (زاكاكايو القبرصي)، باتريك أندرادي (كراباخ الأذربيجاني)، جواو باولو (شريف تيراسبول المولدوفي)، ديروي دوارتي (فورتونا سيتارد الهولندي)، كارلوس فيرنانديز "كوكا" (أونياو لوريا البرتغالي)، كيفين بينا (كراسنودار الروسي)، لاروس دوارتي (غرونينغين الهولندي).

المهاجمون: ريان مينديز (فاتح كاراجمرك التركي)، غاري رودريغيز (أنقرة غوجو التركي)، دجانيني (الفتح السعودي)، ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي)، تياغو كوريا "بيبي" (رايو فايكانو الإسباني)، جوفاني كابرال (ساليرنيتانا الإيطالي)، هيليو فاريلا (بورتيمونينسي البرتغالي)، بريان تيكسيرا (شتورم غراتس النمساوي).

موزمبيق

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 احتل المركز الثاني في المجموعة الـ12 بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران على منتخب بنين بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية، وبنتيجة 3 – 2 في الجولة السادسة، وفوز واحد على منتخب رواندا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الخامسة، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع رواندا في الجولة الأولى بينما تعرض لخسارتين أمام منتخب السنغال بنتيجتي 1–5 في الجولة الثالثة، وهدف دون رد في الجولة الرابعة.

أي أحرز 8 أهداف، والهدافان هما اللاعبان كليسيو باكوي، وجيني كاتامو، وكل منهما أحرز هدفين بينما تلقت شباكه 9 أهداف بمعدل تلقي 1.5 هدف في كل لقاء.

هذا هو الصعود الخامس إلى كأس الأمم الإفريقية بعد دورات 1986 في مصر، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1996، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و1998، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات، و2010، ولم يستطع أن يتخطى دور المجموعات.

يتولى تدريبه الموزمبيقي شيكينيو كوندي منذ شهر يوليو من عام 2021، وأداره فنيا في 20 لقاء، وتغلب في 6 لقاءات منها، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في 10 لقاءات.

أما القائمة التي اختارها استعداد لدخول المعترك الإفريقي هي :