منتخبات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية.. تفاصيل المشوار إلى "الكان"

تتألف المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2024” في ساحل العاج من 4 منتخبات، هي السنغال، وجامبيا، والكاميرون، وغينيا.

فما المشوار الذي قطعته هذه المنتخبات حتى تصل إلى كأس الأمم الإفريقية 2024؟.

السنغال

تصدر المجموعة الـ12 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 برصيد 14 نقطة جناها من 4 مكاسب، منها مكسبان على منتخب موزمبيق بنتيجتي 5 – 1، وهدف دون مقابل في الجولتين الثالثة، والرابعة على الترتيب، ومكسب وحيد على كل من منتخب بنين بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى، ومنتخب رواندا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية، وتعادلين إيجابيين بنتيجة هدف لمثله مع كل من بنين في الجولة الخامسة، ورواندا في الجولة السادسة، ولم يتلق أي هزيمة.

سجل السنعال 12 هدفا بمعدل تسجيل هدفين في المواجهة الواحدة، والهداف هو اللاعب ساديو ماني بتسجيله 5 أهداف فيما اهتزت شباكه بـ4 أهداف بمعدل 0.7 هدف في كل مواجهة.

يصل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ17 بعد مرات 1965 في تونس، وتواجد في الترتيب الرابع، و1968 في إثيوبيا، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1986 في مصر، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1990 في الجزائر، وتواجد في الترتيب الرابع، و1992، وهو ما استضاف هذه المرة، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و1994 في تونس، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2000 في غانا ونيجيريا، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2002 في مالي، وحصد الميدالية الفضية، و2004 في تونس، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2006 في مصر، وتواجد في الترتيب الرابع، و2008 في غانا، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و2012 في الجابون وغينيا الإستوائية، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و2015 في غينيا الإستوائية، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و2017 في الجابون، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2019 في مصر، وحصد على الميدالية الفضية، و2021 في الكاميرون، وحصد الميدالية الذهبية.

يلعب تحت قيادة فنية من السنغالي أليو سيسيه منذ شهر مارس من عام 2015، وقاده في 126 مواجهة، وكسب 75 مواجهة منها، وتعادل في 30 مواجهة، وانهزم في 21 مواجهة.

أما القائمة التي اختارها من أجل المحافظة على اللقب فهي:

حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)، سيني ديينغ (ميدلزبره الإنجليزي)، وموري دياو (كليرمون الفرنسي).

المدافعون: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدو ديالو (العربي القطري)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، عبدولاي نياخاتيه (تروا الفرنسي)، موسى نياخاتيه (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، فودي بالو توريه (فولهام الإنجليزي)، يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) وفورموز ميندي (لوريان الفرنسي).

الوسط: نامباليس ميندي (لنس الفرنسي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنجليزي)، باب ماتار سار (توتنهام الإنجليزي)، باب ألاسان غي (مرسيليا الفرنسي)، كريبان دياتا (موناكو)، باثيه سيس (رايو فايكانو الإسباني)، شيخو كواتي (نوتنغهام فورست)، لامين كامارا (متز الفرنسي).

المهاجمون: ساديو ماني (النصر السعودي)، حبيب ديالو (الشباب السعودي)، إليمان ندياي وإسماعيلا سار (مرسيليا)، نيكولاس جاكسون (تشلسي الإنجليزي)، بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي)، عبد الله سيما (رينجرز الأسكتلندي).

جامبيا

تواجد في الترتيب الثاني في المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 برصيد 10 نقاط جناها من 3 مكاسب منها مكسبان على منتخب جنوب السودان بنتيجتي هدف دون مقابل، و3 – 2 في الجولتين الأولى، والخامسة على الترتيب، ومكسب وحيد على منتخب مالي بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الرابعة، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع منتخب الكونغو في الجولة السادسة والأخيرة، فيما تلقى هزيمتين على يد كل من الكونغو بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية، ومالي بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة.

سجل 7 أهداف بمعدل تسجيل 1.2 هدف في المواجهة الواحدة، والهداف هو اللاعب أبلي جالو بتسجيله هدفين فيما اهتزت شباكه بـ7 أهداف أيضا.

وصل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية فقط بعد مرة 2021، وتمت الإطاحة به من دور الثمانية.

يلعب تحت قيادة فنية من البلجيكي توم سينتفيت منذ شهر يوليو من عام 2018، وقاده في 40 مواجهة، وكسب 18 مواجهة منها، وتعادل في 9 مواجهات، وانهزم في 13 مواجهة.

أما القائمة التي اختارها لخوص منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 هي:

حراسة المرمى: مودو جوبي (موسانز الرواندي)، بابوكار جاي (لوكوموتيف صوفيا البلغاري)، لامين سار (إسكليسمنه السويدي).

خط الدفاع: داودا نجوم (أريانا السويدي)، عمر كولي (بشكتاش التركي)، سعيدي يانكو (يونج بويز السويسري)، جاكوب ميندي (ريكسهام الإنجليزي)، جيمس جوميز (سبارتا براج التشيكي)، إيبو توراي (ستوكبورت سيتي الإنجليزي)، محمد سانيه (فالشيم التشيكي)، نوح سونكو (لودوجوريتس البلغاري)، جاكوب ميندي (ريكسهام الإنجليزي)، محمد سانيه (فالشيم التشيكي)، بوبكاري سانيه (بدون نادِ).

خط الوسط: آلاسانا مانيه (أودنسه الدنماركي)، عبدولي سانيانج (جرينوبل الفرنسي)، ، إبريما داربوي (لاسك النمساوي)، حمزة باري (فايله الدنماركي)، أبلي جالو (ميتز الفرنسي)، سليمان مريح (بدون نادِ)، إبريما آدامز (كارديف سيتي الإنجليزي)، يوسوفا بوب (بدون نادِ).

خط الهجوم: موسى بارو (التعاون السعودي)، إبريما كولي (يونج بويز السويسري)، ياكوبا مينته (فينورد الهولندي)، محمد باداموسي (الحزم السعودي)، أليو فاديرا (جينك البلجيكي)، آسان سيساي (ضمك السعودي)، علي سوي (أنقرة جوجو التركي).

الكاميرون

اعتلى صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 نقاط جناها من مكسبين على منتخب بوروندي بنتجتي هدف دون مقابل، و3 أهداف دون مقابل في الجولتين الثانية، والسادسة على الترتيب، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع منتخب ناميبيا في الجولة الثالثة فيما تلقى هزيمة وحيدة على يد ناميبيا بنتيجة 1 – 2.

في هذه المجموعة تم إلغاء نتائج منتخب كينيا.

سجل 6 أهداف بمعدل تسجيل 1.5 هدف في المواجهة الواحدة، والهداف هو اللاعب فينسيت أبو بكر بتسجيله هدفين فيما اهتزت شباكه بـ3 أهداف بمعدل 0.75 في كل مواجهة.

وصل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ21 بعد مرات 1970 في السودان، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1972، وهو ما استضاف هذه المرة، وحصد الميدالية البرونزية، و1982 في ليبيا، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1984 في ساحل العاج، وحصد الميدالية الذهبية الأولى، و1986،وحصد الميدالية الفضية، و1988 في المغرب، وحصد الميدالية الذهبية الثانية، و1990، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1992، وتواجد في الترتيب الرابع، و1996 في جنوب إفريقيا، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1998 في بوركينا فاسو، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2000، وحصد الميدالية الذهبية الثالثة، و2002، ونجح في الحفاظ على اللقب حاصدا الميدالية الذهبية الرابعة، و2004، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2006، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2008، وحصد الميدالية الفضية، و2010 في أنجولا، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2015، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و2017، وحصد الميدالية الذهبية الخامسة، و2019، وتمت الاطاحة به من دور الـ16، و2021، وحصد الميدالية البرونزية.

يلعب تحت قيادة فنية من الكاميروني ريجوبيرت سونج منذ شهر مارس من عام 2022، وقاده في 24 مواجهة، وكسب 7 مواجهات منها، وتعادل في 9 مواجهات، وانهزم في 8 مواجهات.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 هي :

حراسة المرمى: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وديفيس إيباسي (أبها السعودي)، وسيمون نغاباندوينمبو (مرسيليا الفرنسي)، وفابريس أوندوا (نيس الفرنسي).

الدفاع: جان شارل كاستيليتو (الرائد السعودي) وهارولد موكودي (إيك أثينا اليوناني)، وأومار غونزاليز (الرائد السعودي)، ودارلين يونغوا (لوريان الفرنسي)، ونوهو تولو (سياتل سندرز الأميركي)، وكريستوفر ووه (رين الفرنسي)، وأنزو تشاتو (مونبلييه الفرنسي)، وجونيور تشامادو (ستوك سيتي الإنجليزي)، ومالكولم بوكيلي (بوردو الفرنسي).

الوسط: إيفان نيو (ليغانيس الإسباني)، وأوليفييه كيمن (قيصري سبور التركي)، وأوليفييه نتشام (سمسون سبور التركي)، وأندريه فرانك زامبا أنغيسا (نابولي الإيطالي)، ويليفريد ناثان دوالا (فيكتوريا يونايتد)، وبنجامان إيليوت (ريدينغ الإنجليزي).

الهجوم: كارل توكو إيكامبي (أبها السعودي)، وجورج كيفن نكودو (ضمك السعودي)، وفانسان أبو بكر (بشكتاش التركي)، وفارس بيمي مومبانيا (بودو غليمت النرويجي)، وفرانسوا ريجيس موغبي (مرسيليا الفرنسي)، وفرانك ماغري (تولوز الفرنسي)، وليونيل أتيبا (دينامو دو دوالا)، وكلينتون نجيي (سيفاسبور التركي).

غينيا

تواجد في الترتيب الثاني في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 برصيد 10 نقاط جناها من 3 مكاسب منها مكسبان على منتخب إثيوبيا بنتيجتي هدفين دون مقابل، و3 – 2 في الجولتين الثالثة، والرابعة على الترتيب، ومكسب وحيد على منتخب مالاوي بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع مالاوي في الجولة السادسة والأخيرة فيما تلقى هزيمتين على يد منتخب مصر بنتيجتي هدف دون مقابل، و1 – 2 في الجولتين الأولى، والخامسة على الترتيب.

سجل 9 أهداف بمعدل تسجيل 1.5 هدف في المواجهة الواحدة، والهداف هو اللاعب نابي كيتا بتسجيله هدفين فيما اهتزت شباكه بـ7 أهداف.

يصل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ14 بعد مرات 1970، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1974 في مصر، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1976 في أثيوبيا، وتواجد في الترتيب الثاني الدور النهائي ( مجموعة )، و1980 في نيجيريا، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1994، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و1998، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و2004، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2006، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2008، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2012، وعجز عن اجتياز دور المجموعات، و2015، وتمت الاطاحة به من دور الثمانية، و2019، وتمت الاطاحة به من دور الـ16، و2021، وتمت الاطاحة به من دور الـ16.

يلعب تحت قيادة فنية من الغيني كابا دياوارا كيتا منذ شهر أكتوبر من عام 2021، وقاده في 20 مواجهة، وكسب 7 مواجهات منها، وتعادل في 4 مواجهات، وانهزم في 9 مواجهات.

أما القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، فهي :

حراس المرمى:

علي كيتا (أوسترسوند السويدي).

إبراهيما كوني (هايبرنيانز).

موسى كمارا (هورويا).

المدافعون:

محمد علي كمارا (يونغ بويز السويسري).

أنطونيو كونتي (بوتيف بلوفديف البلغاري).

مختار دياكابي (فالنسيا الإسباني).

إبراهيم دياكيتي (ستاد رانس الفرنسي).

دياكيتي (ستاد رانس الفرنسي).

جوليان جانفييه (قيصرية سبور التركي).

سيدو سو (راسينغ ستراسبورغ الفرنسي).

إيسياغا سيلا (مونبلييه الفرنسي).

سيكو عمر سيلا (كامبور الهولندي).

لاعبو وسط:

أجيبو كمارا (أتروميتوس اليوناني).

أمادو دياوارا (أندرلخت البلجيكي).

نابي كيتا (فيردر بريمن الألماني).

كريم سيسي (سانت إتيين الفرنسي).

إيلاش موريبا ( لايبزيغ الألماني).

سيدوبا سيسي (ليغانيس الإسباني).

موري كوناتي (ميشلين البلجيكي).

عبدولاي توري (لوهافر الفرنسي).

المهاجمون: