شاهد ملعب تدريبات منتخب مصر بكوت ديفوار استعدادًا لأمم إفريقيا (صور)

يستضيف ملعب Bingerville بالعاصمة الإيفوارية ابيدجان، تدريبيات منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية ٢٠٢٣ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلي كوت ديفوار، أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، آخر استعدادات الفراعنة لبدء فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فى كوت ديفوار، السبت المقبل.

وأكد غرابه فى تصريحات إعلامية على هامش وصول الفراعنة لكوت ديفوار، أن هناك حماسا كبيرا بين لاعبي منتخب مصر الوطني وتفاؤل كبير قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح مدير منتخب مصر في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس، أن التفاؤل والحماس لا بد أن يكونا موجودين بشكل متوازن، مشددا على أن جميع اللاعبين مُتحمسون جدا، ولديهم أمل في تقديم شيء كبير لمنتخب مصر.

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