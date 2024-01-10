مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطنى الوطنى الأول لكرة القدم، آخر استعدادات الفراعنة لبدء فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فى كوت ديفوار، السبت المقبل.

وأكد غرابه فى تصريحات إعلامية على هامش وصول الفراعنة لكوت ديفوار، أن هناك حماسا كبيرا بين لاعبي منتخب مصر الوطني وتفاؤل كبير قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح مدير منتخب مصر في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس، أن التفاؤل والحماس لابد أن يكونا موجودان بشكل متوازن، مشددا على أن جميع اللاعبين مُتحمسون جدا، ولديهم أمل في تقديم شيء كبير لمنتخب مصر.

ووصلت بعثة الفراعنة إلى كوت ديفوار مساء أمس الثلاثاء، بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من 6 ساعات على متن طائرة خاصة.

وعقد وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع منتخب مصر بفندق الإقامة في كوت ديفوار لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهد الاجتماع عرض قمصان وألوان الزي الخاص بمنتخب مصر في البطولة سواء الأساسي أو الاحتياطي.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بيانات جميع لاعبي منتخب مصر المتواجدين في قائمة البطولة، وتسليم بطاقات التعريف الخاصة بهم في البطولة.

كما تم التطرق إلى شرح لوائح البطولة واللوائح الخاصة بالحكام، وهو بروتوكول معمول به داخل الكاف فى مثل هذه البطولات المجمعة.

فى الوقت نفسه، أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن التفاؤل موجود والإصرار يأتي من النسخة السابقة، والتي وصل خلالها منتخب مصر لنهائي كأس الأمم وكانوا أقرب لحصد اللقب، ولكن خسروا من السنغال بركلات الترجيح، ولذلك هناك رغبة في العودة باللقب.

ويتواجد منتخب مصر الوطني، في مجموعة تضم غانا وموزمبيق وكاب فيردي بكأس الأمم 2023.