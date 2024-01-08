كيف تأهلت منتخبات المجموعة الأولى إلى أمم أفريقيا 2023؟

تضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج 4 منتخبات هي غينيا بيساو، وغينيا الإستوائية وساحل العاج، ونيجيريا، فما هو المشوار الذي قطعته هذه المنتخبات للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023؟

غينيا بيساو

وغينيا بيساو حل وصيفا في المجموعة الأولى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على منتخب ساوتومي وبرينسيب بنتيجتي 5 – 1، وهدف نظيف في الجولتين الأولى، والخامسة على الترتيب، وانتصار وحيد على كل من منتخب نيجيريا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة، ومنتخب سيراليون بنتيجة 2 – 1 في الجولة السادسة، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع سيراليون في الجولة الثانية في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد نيجيريا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الرابعة.

أي سجل 11 هدفا بمعدل تسجيل 1.8 هدف في المباراة الواحدة، والهدفان هما اللاعبان زينهو جانو، وخورخي فيرناندو باربوسا، وكل منهما سجل 3 أهداف في حين استقبلت شباكه 5 أهداف بمعدل استقبال نصف هدف في كل مباراة.

هذا هو التأهل الرابع بعد 3 نسخ هي 2017 في الجابون، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2019 في مصر، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2021 في الكاميرون، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات.

يتولى المسؤولية الفنية الوطني باسيرو كاندي منذ شهرمارس من عام 2016 ، وقاده فنيا 44 مباراة، وفاز في 15 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وانهزم في 17 مباراة.

القائمة التي اختارها كاندي لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 هي :

حراس المرمى: جوناس مينديز (كالاماتا اليوناني )، فرناندو إمبادجي (ديبورتيفو لوغو الإسباني)، أوبارين دجوكو (بورينزالبلجيكي).

جوناس مينديز (كالاماتا اليوناني )، فرناندو إمبادجي (ديبورتيفو لوغو الإسباني)، أوبارين دجوكو (بورينزالبلجيكي). المدافعون: مارسيلو غالو (فالنسيا الإسباني)، أوبا سانجانتي (دونكيرك الفرنسي)، سوري ماني (فيسيو البرتغالي)، فالي كاندي (ميتز الفرنسي)، إدغار لي (إسطنبول باشاك شهير التركي)، نانو (سامسون سبورالتركي)، هوبولانغ مينديز (ألميريا الإسباني)، جيفرسون إنكادا (فاركو المصري).

مارسيلو غالو (فالنسيا الإسباني)، أوبا سانجانتي (دونكيرك الفرنسي)، سوري ماني (فيسيو البرتغالي)، فالي كاندي (ميتز الفرنسي)، إدغار لي (إسطنبول باشاك شهير التركي)، نانو (سامسون سبورالتركي)، هوبولانغ مينديز (ألميريا الإسباني)، جيفرسون إنكادا (فاركو المصري). لاعبو الوسط: نيتو غوميز (ماريتيمو البرتغالي)، دالسيو غوميز (أبويل نيقوسيا القبرصي)، ألفا سيميدو (الطائي السعودي)، موريتو كاساما (أومونيا القبرصي)، جانيو بيكل (غازي عنتاب التركي)، كارلوس ماني (قيصري سبورالتركي)، كارلوس غوميز (بولتون الإنجليزي).

نيتو غوميز (ماريتيمو البرتغالي)، دالسيو غوميز (أبويل نيقوسيا القبرصي)، ألفا سيميدو (الطائي السعودي)، موريتو كاساما (أومونيا القبرصي)، جانيو بيكل (غازي عنتاب التركي)، كارلوس ماني (قيصري سبورالتركي)، كارلوس غوميز (بولتون الإنجليزي). المهاجمون: ماما بالدي (ليون الفرنسي)، زينيو جانو (زولته فاريجيم البلجيكي)، فرانكولينو (ميتيلاند الدانماركي)، زي توربو (نوفغورود الروسي)، ماورو رودريغيز (يفردون السويسري)، فامانا كويزيرا (فيسيو البرتغالي)، مارسيانو (ألميريا الإسباني).

غينيا الإستوائية

حل وصيفا في المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على منتخب بوتسوانا بنتيجتي هدفين نظيفين، و3 – 2 في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، وانتصار وحيد على كل من منتخب ليبيا بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثانية، ومنتخب تونس بنتيجة هدف نظيف في الجولة الخامسة، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع ليبيا في الجولة السادسة، والأخيرة في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد تونس بنتيجة رباعية نظيفة في الجولة الأولى.

أي سجل 9 أهداف بمعدل تسجيل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، والهدفان هما اللاعبان إيمليو نسووي، وفيديريكو بيكورو، وكل منهما سجل هدفين في حين استقبلت شباكه 7 أهداف بمعدل استقبال 1.2 هدف في كل مباراة.

هذا هو التأهل الرابع بعد نسخ 2012 في الجابون، وغينيا الإستوائية، وخرج من دور الثمانية، و2015 وهو ما نظم هذه النسخة، واحتل المركز الرابع، و2021، وخرج من دور الثمانية.

يتولى المسئولية الفنية الوطني خوان ميشا أوبيانج منذ شهر أكتوبر من عام 2020 وقاده فنيا في 28 مباراة، وفاز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وانهزم في 6 مباريات.

القائمة التي اخترها ميشا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 هي :

حراس المرمى: إيتور إمبيلا (سونيجا الإسباني)، جيسوس أوونو (ألافيس الإسباني)، مانويل سابونجا (بولوكوان سيتي الجنوب أفريقي).

إيتور إمبيلا (سونيجا الإسباني)، جيسوس أوونو (ألافيس الإسباني)، مانويل سابونجا (بولوكوان سيتي الجنوب أفريقي). المدافعون: كارلوس أكابو (سان خوسيه إيرثكويكس الأميركي)، إستيبان أوبيانغ (أرجيس الروماني)، ساول كوكو (لاس بالماس الإسباني)، مارفين أنيبوه (إيليسكا الإسباني)، باسيليو ندونغ (كرايوفا الروماني)، تشارلز أوندو (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)، نيستور سينرا (ريال أفيلس الإسباني)، هوغو بويلا (سمبدوريا الإيطالي)، خوسيه إيلو (ميريدا الإسباني).

كارلوس أكابو (سان خوسيه إيرثكويكس الأميركي)، إستيبان أوبيانغ (أرجيس الروماني)، ساول كوكو (لاس بالماس الإسباني)، مارفين أنيبوه (إيليسكا الإسباني)، باسيليو ندونغ (كرايوفا الروماني)، تشارلز أوندو (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)، نيستور سينرا (ريال أفيلس الإسباني)، هوغو بويلا (سمبدوريا الإيطالي)، خوسيه إيلو (ميريدا الإسباني). لاعبو الوسط: فيديريكو بيكورو (الأفريقي التونسي)، أليكس بالبوا (هويسكا الإسباني)، خوسيه ماشين (مونزا الإيطالي)، سانتياغو إينيمي (فيشكوف التشيكي)، جانيك بويلا (لوغرونيس الإسباني)، بابلو جانيت (ألكويانو الإسباني)، فيدريكو (زاريا بالتي المولدوفي).

فيديريكو بيكورو (الأفريقي التونسي)، أليكس بالبوا (هويسكا الإسباني)، خوسيه ماشين (مونزا الإيطالي)، سانتياغو إينيمي (فيشكوف التشيكي)، جانيك بويلا (لوغرونيس الإسباني)، بابلو جانيت (ألكويانو الإسباني)، فيدريكو (زاريا بالتي المولدوفي). المهاجمون: سالومون أوباما (سانت كولوما الإسباني)، أوسكار سيافا (ألساندريا الإيطالي)، إيميلو إنسوي (إنترسيتي الإسباني)، إيدو سلفادور (ميدز ليجنيكا البولندي)، خوسيه نبيل (كانو سبور)، نوي إيلا (نومانسيا الإسباني).

ساحل العاج

خاض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بالرغم من أنه منظم البطولة،وحل وصيفا في المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على منتخب جزر القمر بنتيجتي 3 – 1 ، وهدفين نظيفين في الجولتين الثالثة، والرابعة على الترتيب، وانتصار وحيد على كل من منتخب زامبيا بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى، ومنتخب ليسوثو بنتيجة هدف نظيف في الجولة السادسة، وتعادل وحيد كان سلبيا مع ليسوثو في الجولة الثانية في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد زامبيا بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة.

أي سجل 9 أهداف، وهدافه هو اللاعب ابراهيم سنجاري بتسجيله 3 أهداف في حين استقبلت شباكه بـ5 أهداف.

هذا هو التأهل الـ25 بعد نسخ 1965 في تونس، وحصل على الميدالية البرونزية، و1968 في إثيوبيا، وحافظ على الميدالية البرونزية، و1970 في السودان، واحتل المركز الرابع، و1974 في مصر، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1980 في نيجيريا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1984، وهو ما نظم هذه النسخة، وبالرغم من ذلك عجز عن اجتياز دور المجموعات، و1986 في مصر، وحصل على الميدالية البرونزية، و1988 في المغرب، لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1990 في الجزائر، لم يستطع ان يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و 1992 في السنغال ونجح في التتويج باللقب الأول، و1994 في تونس، وحصل على الميدالية البرونزية، و1996 في جنوب إفريقيا،ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1998 في بوركينا فاسو، وخرج من دور الثمانية، و2000 في غانا ونيجيريا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2002 في مالي لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و 2006 في مصر، وحصل على الميدالية الفضية، و2008 في غانا، واحتل المركز الرابع، و2010 في أنجولا، وخرج من دور الثمانية، و2012 في الجابون وغينيا الإستوائية، وحصل على الميدالية الفضية، و2013 في جنوب إفريقيا، وخرج من دور الثمانية، و2015 ، ونجح في التتويج باللقب الثاني، و2017 لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و2019 وخرج من دور الثمانية، و2021 ، وخرج من دور الـ16.

يتولى المسئولية الفنية الفرنسي جان لويس جاسكيه منذ شهر مايو من عام 2022، وقاده فنيا في 14 مباراة، وفاز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وانهزم في مباراتين.

القائمة التي اختارها جاسكيه لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 :

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي)، وشارل فولي (أسيك ميموزا)، وبدرا علي (سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي).

الدفاع: سيرج أورييه وويلي بولي (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، وإسماعيل ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي)، وعثمان ديومانديه (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، وغيسلان كونان (الفيحاء السعودي)، وإيفانس نديكا (روما الإيطالي)، وأوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، وويلفريد سينغو (موناكو الفرنسي).

سيرج أورييه وويلي بولي (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، وإسماعيل ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي)، وعثمان ديومانديه (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، وغيسلان كونان (الفيحاء السعودي)، وإيفانس نديكا (روما الإيطالي)، وأوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، وويلفريد سينغو (موناكو الفرنسي). الوسط: جان-تييري أماني لازار (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، وإدريسا دومبيا (ألانيا سبور التركي)، وسيكو فوفانا (النصر السعودي)، وإبراهيم سانغاريه (نوتنغهام فوريست)، وفرانك كيسييه (الأهلي السعودي)، وجان ميشال سيري (هال سيتي الإنجليزي).

الهجوم: سيمون أدينغرا (برايتون الإنجليزي)، جوناثان وبامبا (سلتا فيغو الإسباني)، وجيريمي بوغا (نيس الفرنسي)، وسيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، وكريم كوناتيه (سالزبورغ النمساوي)، وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، وجان-فيليب كراسو (النجم الأحمر الصربي)، وماكس آلان غراديل (غازي عنتاب التركي)، وعمر دياكيتيه (رينس الفرنسي)، ونيكولا بيبي (طرابزون سبور

التركي)



نيجيريا

تصدر المجموعة الأولى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات منها انتصاران على سيراليون بنتيجتي 2 – 1 ، و3 – 2 في الجولتين الأولى، والخامسة على الترتيب، وساوتومي برينسيب بنتيجتي 10 أهداف نظيفة، وسداسية نظيفة في الجولتين الثانية، والسادسة على الترتيب، وانتصار وحيد على غينيا بيساو في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد غينيا بيساو.

أي سجل 22 هدفا بمعدل تسجيل 3.7 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب فيكتور أوسيمين بتسجيله 10 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف بمعدل 0.7 في كل مباراة.

هذا هو التأهل العشرين بعد نسخ 1963 في غانا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1976 في إثيوبيا، واحتل المركز الثالث في الدور النهائي ( مجموعة )، و1978 في غانا، وحصل على الميدالية البرونزية، و1980 ، ونجح في التتويج باللقب الأول في تاريخه، و1982 في ليبيا، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات، و1984، وحصل على الميدالية الفضية، و1988، وحصل على الميدالية الفضية، و1990، وحصل على الميدالية الفضية، و1992، وحصل على الميدالية البرونزية، و1994، ونجح في التتويج باللقب الثاني، و2000، وحصل على الميدالية الفضية، و2002، وحصل على الميدالية البرونزية، و2004 في تونس، وحصل على الميدالية البرونزية، و2006، وحصل على الميدالية البرونزية، و2008، وخرج من دور الثمانية، و2010، وحصل على الميدالية البرونزية، و2013، ونجح في التتويج باللقب الرابع، و2019 ، وحصل على الميدالية البرونزية، و2021، وخرج من دور الـ16.

يتولى المسئولية الفنية البرتغالي جوزيه بيزيرو منذ شهر مايو من عام 2022 ، وقاده فنيا في 14 مباراة، وفاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وانهزم في 5 مباريات.

القائمة التي اختارها بيزيرو لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 هي :

حراس المرمى:

ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد الياباني)، فرانسيس أزوهو (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، ليكي أوجو (إنييمبا النيجيري).

المدافعون:

وليام تروست إيكونغ (باوك اليوناني)، برايت صامويل (فنربخشة التركي)، أولا أينا (فولهام الإنجليزي)، زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي)، برونو أونيمايتشي (بوافيشتا البرتغالي)، سيمي أجاي (وست بروميتش الإنجليزي)، كالفين باسي (فولهام الإنجليزي)، شيدوزي أوازيم (بوافيشتا البرتغالي)، كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي).

لاعبو الوسط:

رافائيل أونيديكا (كلوب بروج البلجيكي)، جو أريبو (ساوثهامبتون الإنجليزي)، فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي)، أليكس أيوبي (فولهام الإنجليزي).

المهاجمون:

كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي)، صامويل تشوكويزي (ميلان الإيطالي)، موسيس سيمون (نانت الفرنسي)، فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)، أديمولا لوكمان (أتلانتا الإيطالي)، فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني)، عمر صادق (ريال سوسيداد الإسباني)، أحمد موسى (سيفاس سبور التركي).