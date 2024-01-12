الجمعة 12 يناير 2024
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تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين نوفا وشركات عالمية (فيديو)

جريدة الدستور

قال المهندس مصطفى عبيد، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن التعاون مع شركة نوفا كان نتاجًا لمجهود كبير حدث لتصنيع منتجات محلية، تخدم من خلالها المجالين الصناعي والخدمي، نظرا لأن ذلك له مردود اجتماعي قوي على الإنسان المصري.

وأضاف عبيد عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المبادرة تحركت مع الشركاء والمستثمرين المحليين لإقامة المصنع وإنهاء إجراءاته وإنشاءاته، لكن كان هناك تحد كبير متمثل في كيفية ضمان جودة المنتجات مثل مثيلتها المستوردة من أوروبا.

وصول المنتج بأفضل جودة وتصميمًا للمواطن المصري

ولفت عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، إلى أن التعاون مع الشركاء الأجانب الذين يصنعون أكبر المنتجات في العالم، يهدف بشكل أساسي للعمل بجودة مرتفعة، والحصول على الترخيص منهم، حتى يصل المنتج بأفضل جودة وتصميما للمواطن المصري.

وتابع: "استطعنا بفضل المستثمرين المصريين، ودعم وزارة الإسكان وكل الجهات والهيئات، تحت مظلتها، توقيع البروتوكول مع هذه الشركات، لكي نعمل تحت ترخيص منهم، لضمان جودة المنتج واستمرارية تطويره".

 


 

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