أسامة السعيد: مصر دائمًا تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق ثوابت واضحة (فيديو)

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مصر دائمًا كانت تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق ثوابت واضحة، ولديها رؤية ثاقبة للأوضاع والأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف "السعيد" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه قبل أشهر من اندلاع هذه الموجة من الصدام والمواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حذرت مصر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة من خطورة الأوضاع هناك، حيث إن مصر حذرت من السياسات الإسرائيلية الاستفزازية، وكل التجاهل للمطالب المتعلقة بمسألة التهدئة، والحفاظ على الاستقرار في الأراضي.

تجاهل التحذيرات المتعلقة بالوضع في الأراضي المحتلة

وأوضح مدير تحرير جريدة الأخبار أن مصر استضافت العديد من الاتصالات التي حذرت من مغبة الاستمرار الإسرائيلي في تجاهل التحذيرات المتعلقة بالوضع في الأراضي المحتلة، وبالتالي مصر قبل السابع من أكتوبر الماضي كانت لديها رؤية واضحة لخطورة الأوضاع في فلسطين، وخطورة السياسات الإسرائيلية في ظل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.