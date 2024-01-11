الخميس 11 يناير 2024
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سياسي

«طاقة الشيوخ»: القمة الثلاثية تأكيد لموقف مصر الرافض للتهجير القسرى

النائب مجدي سليم
النائب مجدي سليم

أكد النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وداعم للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا في تصريحات صحفية له اليوم، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، جاءت في توقيت بالغ الحساسية تمر به القضية الفلسطينية، حيث يتعرض قطاع غزة لأكبر عدوان إسرائيلي غاشم منذ كثر من 90 يومًا.

وأوضح "سليم" أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي ثابت وتابع قائلًا: أن مصر لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس اتصالاته المكثفة مع قادة وزعماء العالم، ومشاركته فى القمة الثلاثية واستقباله مع وزير خارجية أمريكا والاتصال الهاتفى مع رئيس وزراء بريطانيا على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو فصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، أو إعادة احتلال قطاع غزة من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلى، وهى بمثابة خطوط حمراء من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأكد وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة ضد الإنسانية وعلي المجتمع الدولي يقوم بدور في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت أمس بمدينة العقبة بالأردن.

النائب مجدي سليم القضية الفلسطينية مجلس الشيوخ قطاع غزة عدوان إسرائيلي

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