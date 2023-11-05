الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل طاقة الشيوخ: الطاقة النظيفة يمكن أن تحقق لمصر قدرا أكبر من الأمان والتنمية

النائب مجدي سليم
النائب مجدي سليم

قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بـ مجلس الشيوخ ، إنه من أهم النقاط المضيئة في هذه الدراسة التركيز على الإيجابيات الخاصة بمصادر الطاقة النظيفة، التي يمكن أن تحقق لمصر قدر أكبر من الأمان والتنمية حال التوسع في الاعتماد عليها، ثم إفرادها في مجموعة من النقاط، وكذا الإشارة إلى بعض السلبيات حتى يمكن تفاديها.

جاء ذلك خلال اجتماع جلسة الشيوخ، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة، والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون، مشيدًا  بتلخيص وحصر أبرز الأهداف المرجوة من تطبيق ضريبة الكربون.

 السياسات التي تم اتخاذها لخفض الانبعاثات

ووجه "سليم" تساؤلا لوزيرة البيئة عن ما هي السياسات التي تم اتخاذها لخفض الانبعاثات بشكل حقيقي، والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة؟ وأيضًا ماذا تم بشأن تبادل الخبرات بين مصر والدولة ذات الريادة في مجال أسواق الكربون؟

كما وجه سؤال لوزارة التربية والتعليم: ماذا بشأن التعليم الفني لإدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة  ضمن مناهج التعليم العالي؟

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. 

وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

لجنة الطاقة مجلس الشيوخ الطاقة النظيفة ضريبة الكربون وزيرة البيئة التكنولوجيا النظيفة

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