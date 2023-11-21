موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وخطة الوزارة لتطوير المرحلة وتحميل المناهج

امتحانات الثانوية العامة 2024 من الموضوعات التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للاستعداد من أجل امتحانات نهاية العام التي تقرر مصيرهم في تنسيق الكليات والمعاهد للعام الدراسي القادم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

يوضح موقع الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والضوابط الخاصة بالثانوية العامة هذا العام.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024 كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وتستغرق امتحانات الثانوية العامة شهر تقريبًا.

تطوير منظومة المرحلة الثانوية

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور رضا حجازي في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطوير منظومة التعليم الثانية وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني لهذا الهدف، ويأتي تطوير مناهج المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفق تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وصرح وزير التربية والتعليم أن الهدف من تطوير منظومة المرحلة الثانوية هو توفير منتج جيد للطالب وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير، وفق تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي.

كيفية تحميل مناهج ومواد الثانوية العامة

ويمكن من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الوصول إلى المواد والمناهج التعليمية التي تتيحها لطلاب الثانوية العامة ومختلف الصفوف التعليمية من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-