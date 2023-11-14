عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير عقد أولى الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية العامة.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن تطوير المرحلة الثانوية أمر مهم والتي تعتبر الأكثر حساسية.

وأوضح أن تطوير مناهج الثانوية العامة، سيراعى قدرات الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى مراعاة ظروف الأسر المصرية وإزالة التوتر والقلق من هذه المرحلة الحاسمة.

ونوه المتحدث باسم التعليم، بأن تطوير منظومة المرحلة الثانوية نستهدف منها صالح الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.