روسيا تؤكد ضرورة وقف الحرب فى السودان ودعم السلام الدائم

أكد ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، على ضرورة وقف الحرب في السودان والسعي للوصول لسلام دائم يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بموسكو أمس بميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، لبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط التعاون المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأطلع وزير المالية السوداني المسئول الروسي على تطورات الأوضاع في السودان لا سيما الحرب الدائرة في جراء تمرد الدعم السريع، وتأثيرات الحرب على مجمل الحياة في السودان، ما ترتب عليه تدهور عجلة الاقتصاد السوداني بعد التدمير المتعمد للبنيات التحتية وإيقاف عجلة الإنتاج وتهجير المواطنين من الولايات المتأثرة بالحرب والانتهاكات الفظيعة التي تم ارتكابها بحقهم بواسطة الميليشيات.

وبحسب الوكالة تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين ووضع خطط للدفع بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى مستويات أعلى.

كما أشاد جبريل بالدور الروسي في العديد من المجالات الاقتصادية في السودان من خلال عمل الشركات الروسية في البلاد والتي تتمتع بخبرة نوعية في قطاعات التعدين والنفط والغاز، داعيًا إلى المزيد من الاستثمارات الروسية في هذه المجالات مع تأكيده على تذليل كل العقبات في سبيل هذه الاستثمارات.

بوجدانوف يؤكد دعم روسيا استقرار السودان ووحدة أراضيه

من ناحيته أكد بوجدانوف على استراتيجية العلاقة مع السودان وحرصه على استقرار السودان ووحدة أراضيه، كما أكّد على ضرورة وقف الحرب في السودان والسعي للوصول لسلام دائم يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في السودان.

ودعا بوجدانوف إلى تنشيط اللجان المشتركة بين الحكومتين السودانية والروسية والذي من شأنه أن يعزز شراكة استراتيجية تتيح مواصلة التعاون الروسي السوداني لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.