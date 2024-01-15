الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وشروط الحصول عليه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة معاش شهري يتقاضاه المواطنون من الاسر الأولى بالرعاية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة التي أدت إلى ارتفاع أسعارالسلع. 

معاش تكافل وكرامة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط الواجب توافرها في الاسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة تستعرضها الدستور في التقرير التالي مع خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي. 

كيف استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يستطيع المواطنون الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال زيارة  موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثم اضغط على خيار "الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة"، اكتب رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن حالة معاشك (ساري أو متجمد)، وقيمة المعاش.

غدًا.. بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا محددة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وهي:

المسنون.

الأرامل والمطلقات والحاضنات لأطفال.

الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب والأم.

ذوو الاحتياجات الخاصة.

بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية: يتم تحديد الفئات الأولى بالرعاية بناءً على المعادلة الإحصائية المعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها:

مستوى دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

مستوى التعليم.

طبيعة السكن.

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

وحددت الوزارة شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة، يتم استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للأشخاص المستحقين، بشرط استيفاء الشروط التالية:

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

التزام الأسر المستفيدة بتنفيذ الاشتراطات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، والتي تتضمن:

عدم امتلاك محل تجاري أو أكثر.

عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة.

عدم امتلاك نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

txt

رابط مفتوح| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

txt

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي وشروط التقديم عليه

تكافل وكرامة فيزا تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن فيزا تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة

مواد متعلقة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

8 طرق لدعم صحة الجهاز الهضمي بعد الإصابة بكورونا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

شعراء عرب يلقون قصائدهم في حب فلسطين.. تفاصيل الأمسية الشعرية بالأعلى للثقافة

شراكة بين "المصرية للاتصالات" و"زين-عُمانتل الدولية (ZOI)" لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب

طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة للمنطقة الحساسة

اخبار فاتتك|حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024.. وكواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

شروط وظائف البريد المصري 2024 وأخر موعد للتقديم فيها

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

خارج القائمة الأفريقية.. الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بـ "عمر كمال"

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟