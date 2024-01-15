خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وشروط الحصول عليه

تكافل وكرامة معاش شهري يتقاضاه المواطنون من الاسر الأولى بالرعاية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة التي أدت إلى ارتفاع أسعارالسلع.

معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط الواجب توافرها في الاسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة تستعرضها الدستور في التقرير التالي مع خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

كيف استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يستطيع المواطنون الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثم اضغط على خيار "الاستعلام عن حالات تكافل وكرامة"، اكتب رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن حالة معاشك (ساري أو متجمد)، وقيمة المعاش.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا محددة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وهي:

المسنون.

الأرامل والمطلقات والحاضنات لأطفال.

الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب والأم.

ذوو الاحتياجات الخاصة.

بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية: يتم تحديد الفئات الأولى بالرعاية بناءً على المعادلة الإحصائية المعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها:

مستوى دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

مستوى التعليم.

طبيعة السكن.

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

وحددت الوزارة شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة، يتم استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للأشخاص المستحقين، بشرط استيفاء الشروط التالية:

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

التزام الأسر المستفيدة بتنفيذ الاشتراطات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، والتي تتضمن:

عدم امتلاك محل تجاري أو أكثر.

عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة.

عدم امتلاك نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.