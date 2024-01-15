الإثنين 15 يناير 2024
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طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة للمنطقة الحساسة

جريدة الدستور

القضاء على الرائحة الكريهة فى المناطق الحساسة من أكثر الأمور التي يسعى اليها الكثير من الفتيات والسيدات، فتعتبر نظافة تلك المنطقة من أكثر الأمور التي تساعد بشكل كبير فى زيادة الثقة بالنفس بالنسبة للفتيات والسيدات.

ونوضح فى السطور التالية مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها من أجل التخلص من مشكلة الرائحة الكريهة فى المناطق الحساسة والتي تزداد بشكل كبير مع عدم القيام ببعض الأمور، ومن أبرز تلك النصائح عدم استخدام الملابس الداخلية لفترات طويلة ويجب تغير الملابس الداخلية يوميا مرة صباحا ومرة مساءا وذلك من أجل الحفاظ على نظافة المنطقة الحساسة.

ومن ضمن النصائح التي تساعد فى التخلص من مشكلة الرائحة الكريهة، الاهتمام بتجفيف المنطقة الحساسة، وذلك لأن الماء يتسبب في تراكم روائح كريهة في تلك المنطقة لذا يجب الحرص على تجفيف تلك المنطقة بشكل مستمر، كما يجب الحرص على استخدام غسول مهبلى يكون مناسب وذلك من أجل تطهير تلك المنطقة بشكل كامل وعدم السماح بوجود  رائحة كريهة في تلك المنطقة.

كما تساعد النظافة الشخصية فى القضاء على الرائحة الكريهة فى تلك المنطقة لذا يجب الحرص على متابعة النظافة الشخصية بشكل مستمر، كما يمكن استخدام بعض الطرق الطبيعية لتعطير المنطقة وعدم وجود اى رائحة كريهة، واتلى تتمثل في الآتي، ماء الورد فيمكن استخدام ماء الورد للتخلص من الرائحة الكهريهة فى المناطق الحساسة.

كما يمكن استخدام الفانيلا مع الماء الساخن في غسل وتنظيف المنطقة الحساسة فتساعد تلك الخلطة فى التخلص من رائحة الكريهة فى تلك المنطقة، وتكون أمنة بشكل كبير على تلك المنطقة ولا تسبب أى مشكلات صحية.

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