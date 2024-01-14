الأحد 14 يناير 2024
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رابط مفتوح| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث يشغل بال العديد من المواطنين التعرف على الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة، تزامنًا مع اقتراب موعد صرف معاش الشهر الجاري "يناير"، واتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام في أي وقت بطريقة بسيطة من خلال الإنترنت.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، زادت عمليات البحث حول التعرف علي الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة في مختلف محركات البحث المتواجدة، لذا كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الرابط الإلكتروني الرسمي للاستعلام، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية: التوجه إلى قائمة الخدمات، واختيار منها خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة.
الخطوة الثالثة: إدخال رقمك القومي الذي ستتم عملية البحث من خلاله.
الخطوة الرابعة: الضغط على زر «استعلام».
الخطوة الخامسة: يتم عرض حالة طلبك، وسيتم توضيح ما إذا تم قبولك أم لا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

وفي هذا السياق، أفصحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاش للشهر الجاري وهو شهر يناير وذلك اعتبارًا من يوم 15 يناير، ويصل المبالغ التي يتم صرفها سنويًا لهذه الفئة لنحو 4.5 مليار جنيه.

الآن.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرابط الرسمي

بالرقم القومي| رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة 2024

وفي سياق آخر، نستعرض للمواطنين الشروط اللازم تحقيقها عند التقديم على معاشات تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول: ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام.
الشرط الثاني: كما أنه يجب مراعاة عدم وجود أي سجل لعقارات.
الشرك الثالث: كما أنه يتطلب عدم وجود أي فرص عمل.
الشرط الرابع: أن يكون من الأشخاص الذي يصعب عليهم تحمل أعباء الحياة.

اماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الحصول على معاشات تكافل وكرامة من منافذ الصرف المختلفة، وجاءت الأماكن علي النحو التالي:

بنك ناصر الاجتماعى وفروعه.
المحافظ الإلكترونية.
ماكينات الصراف الآلي.
منافذ فوري أو البريد المصري.

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