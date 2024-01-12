الجمعة 12 يناير 2024
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الأسماء الجدد.. رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن خدمة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، لمعرفة حالة المعاش سواء كانت: (سارية - متجمدة)، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وشروط التقديم والمستندات المطلوبة وكيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg.
الخطوة الثانية (2): علي المواطن/ة  اختيار أيقونة «تسجيل».
الخطوة الثالثة (3): علي المواطن/ة اختيار أيقونة «برنامج تكافل وكرامة».
الخطوة الرابعة (4): علي المواطن/ة كتابة البيانات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة.
الخطوة الخامسة (5): تحميل المستندات المطلوبة.
الخطوة السادسة (6): علي المواطن/ة الضغط على زر «تسجيل».

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

وفي هذا الجانب، يتيح للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن كافة الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024، من خلال الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

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المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، عند التسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة يجب تقديم المستندات المطلوبة التالية:

1) صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
2) صورة من بطاقة التموين المميكنة.
3) صورة من شهادة الميلاد أو الزواج أو الطلاق.
4) صورة من قيد مدرسي للأطفال.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي سياق متصل، نوفر للمواطنين الراغبين في التقديم في برنامج تكافل وكرامة توافر الشروط التالية:

1) أن يكون الشخص المتقدم موطنا مصري الجنسية.
2) ألا يكون الشخص المتقدم يعمل في القطاع العام.
3) ألا يكون المتقدم لديه أي سجل تجارى.
4) عدم حصول الشخص على دعم آخر.

قيمه معاش تكافل وكرامة 2024

وفي سياق آخر، نستعرض لكم قيمة معاش تكافل وكرامة لعام 2024، تتضمن ما يلي:

الأطفال دون 6 أعوام: 60 جنيها.
الأطفال في المرحلة الابتدائية: 80 جنيها.
الأطفال في المرحلة الإعدادية: 100 جنيه.
طلاب المرحلة الثانوية: 140 جنيها.
طلاب الجامعة: 200 جنيه.
الأسر المستفيدة: 500 جنيه.
المسنين المستفيدين: 450 جنيها.
الأيتام المستفيدين: 350 جنيها.
ذوي الاحتياجات الخاصة: 450 جنيها.

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