خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي وشروط التقديم عليه

يهتم العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالتعرف على حالة معاشهم، وذلك من خلال الاستعلام عن حالة المعاش (ساري- متجمد) عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية، رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.

الضغط على «استعلام».

تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.



موعد صرف معاش تكافل وكرامة

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 هو يوم 15 يناير المقبل، وذلك للأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية.

يقدم برنامج تكافل وكرامة العديد من المزايا للمواطنين المستفيدين، حيث يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

موعد استلام فيزا معاش تكافل وكرامة:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 يكون بين 15 و30 يومًا بحد أقصى، لافتة إلى أنّ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط بلغ 5.2 مليون أسرة، وأصبح لديها أكبر قاعدة بيانات، ويعود السبب في ذلك، إلى إلى برنامج «تكافل وكرامة».

شروط التقديم في تكافل وكرامة

لكي يتمكن المواطن من التقديم على برنامج تكافل وكرامة، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لمعاش «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.



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