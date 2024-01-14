غدًا.. بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الإثنين، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت الوزارة أنه تمت زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافـل وكرامة إلـى 240 مليـار جنيـه، وتبلغ موازنة الدعم 36 مليار جنيه، منهم 11 مليون سيدة، و720 ألفًا من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم، هي: ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي، الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا، بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

وأوضحت أنه تم استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

شروط الدعم

أما عن إجراءات الحصول على الدعم، أشارت وزارة التضامن إلى أنها تتمثل فى:

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن.

صور من بطاقة الرقم القومى سارية.

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور مميكنة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة مميكنة من بطاقة التموين المميكنة.

صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأم أو الأب.