8 طرق لدعم صحة الجهاز الهضمي بعد الإصابة بكورونا

إذا كنت قد تعافيت من عدوى كوفيد-19 منذ بضعة أشهر أو حتى سنة مضت، وتواجه مشاكل متكررة في الجهاز الهضمي، فقد يكون الفيروس هو السبب وراء الإضرار بصحة أمعائك.

وفقًا لتحليل البيانات الصحية الفيدرالية التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ونظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى في سانت لويس، فإن عدوى Covid-19 يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي على المدى الطويل، من مشاكل الكبد، والتهاب البنكرياس الحاد، ومتلازمة القولون العصبي، والارتجاع الحمضي، والتقرحات في بطانة المعدة أو الأمعاء العلوية، قد يواجه المرء مجموعة من المشاكل الصحية في الأمعاء، الغثيان والإسهال والقيء وفقدان الشهية وآلام البطن والانتفاخ هى بعض الأعراض التي يمكن أن تستمر حتى بعد عام من الإصابة بكوفيد.

وفقًا لموقع health الطبي "يتضمن النظام الصحي للأمعاء بعد كوفيد نظامًا غذائيًا متوازنًا وغنيًا بالمغذيات، وإدراج البروبيوتيك، والترطيب، وإعادة تقديم الأطعمة تدريجيًا، وتجنب المحفزات، والأطعمة المصنعة المحدودة، وإدارة الإجهاد، والتواصل المفتوح مع مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات شخصية.

1. نظام غذائي متوازن: ركز على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، توفر هذه العناصر الغذائية الأساسية وتعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، مما يساعد في عملية التعافي.

2. البروبيوتيك: قم بدمج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكفير والمخلل الملفوف والكيمتشي في نظامك الغذائي. يمكن أن تساعد البروبيوتيك في استعادة توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي ربما تكون قد تعطلت أثناء العدوى.

3. الترطيب: الترطيب الكافي أمر حيوي لصحة الأمعاء. شرب الكثير من الماء لدعم عملية الهضم ومنع الجفاف، خاصة إذا كان الإسهال أحد أعراض العدوى.

4. إعادة تقديم الأطعمة تدريجيًا: إذا عانيت من فقدان الشهية أو النفور من بعض الأطعمة خلال كوفيد-19، فأعد إدخالها تدريجيًا إلى نظامك الغذائي. وهذا يضمن مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية للتعافي.

5. تجنب الأطعمة المحفزة: حدد وتجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي. بالنسبة للبعض، قد يشمل ذلك الأطعمة الحارة أو الدهنية، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى الحد من بعض الأطعمة الغنية بالألياف في البداية.

6. الحد من الأطعمة المصنعة: قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمكررة، لأنها قد تساهم في حدوث الالتهاب. اختر خيارات كاملة غنية بالعناصر الغذائية لتحسين صحة الأمعاء.

7. إدارة التوتر: الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء. انخرط في أنشطة تقليل التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق لدعم الصحة العامة.

8. استشر متخصصي الرعاية الصحية: قم بإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بأي أعراض مستمرة أو متفاقمة في الجهاز الهضمي. يمكنهم تقييم حالتك المحددة وتقديم توصيات مخصصة بناءً على احتياجات التعافي الخاصة بك.