حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين والتي وفرتها الدولة للمعاقين الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة لمساعدتهم في حرية الانتقال، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال زيارة موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي: من هنا.

، اضغط على خيار "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي"، أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن حالة طلبك (مقبول أو مرفوض)، وسبب الرفض في حالة الرفض.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارات المعاقين

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا محددة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على سيارات المعاقين أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة، وأن تكون نسبة الإعاقة لدى المتقدم 50% فأكثر، أن يكون المتقدم قادرًا على قيادة السيارة بنفسه.

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على سيارات المعاقين

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، شهادة الميلاد للمتقدم، تقرير طبي من القومسيون الطبي المتخصص، يوضح درجة الإعاقة ونوع الإعاقة، شهادة خلو الذمة المالية من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، صورة من بطاقة التموين.

وللحصول على سيارات المعاقين يتوجه المتقدم إلى مكتب التضامن الاجتماعي التابع لمحل إقامته، ويقدم المستندات المطلوبة، يقوم مكتب التضامن الاجتماعي بفحص المستندات، وإذا ثبت استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة، يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي، يتوجه المتقدم إلى القومسيون الطبي المتخصص في موعد الكشف الطبي، ويقوم الطبيب المختص بإجراء الكشف الطبي، ويصدر تقريرًا يوضح درجة الإعاقة ونوع الإعاقة، يقوم مكتب التضامن الاجتماعي بفحص تقرير القومسيون الطبي، وإذا ثبت استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة، يتم إصدار قرار من المحافظ المختص بمنح المتقدم سيارة معاقين، يتوجه المتقدم إلى الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه، ويقدم قرار المحافظ المختص، يقوم الجمرك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيراد السيارة، ويسلم السيارة إلى المتقدم.