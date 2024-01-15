الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يتساءل الآلاف في مختلف المحافظات عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، إذ يعتبر كارت الخدمات المتكاملة واحدًا من أبرز الإعانات المتاحة من قبل الدولة لأصحاب الهمم  وذوي الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

 يمكن للمستحقين الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات بمجرد الحصول على هذا الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة، منها الحصول على شقق مدعومة من الإسكان الاجتماعي وسيارات معفاة من الجمارك، بالإضافة إلى ذلك، يتيح الكارت تعويض الأفراد عن العجز الناتج عن إعاقاتهم، ويوفر فرص عمل ملائمة لهم.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن هذا كارت الخدمات المتكاملة، ويتم ذلك لضمان الحصول على المزيد من المعلومات حول الاستحقاق، وفي السطور التالية يقدم "الدستور" كافة التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن الكارت والخطوات المتعلقة بالتحقق من قبول الأفراد للحصول عليه.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط سهل للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملةـ يمكنك النقر هنا للوصول إلى الرابط والاستعلام عن الكارت بسهولة، يتعين على المستفيد من الخدمات توفير الشروط المحددة، مثل الجنسية المصرية والإقامة في مصر، وغيرها من الشروط المطلوبة، يجب أن يكون الشخص ضمن الفئات المستحقة للحصول على الكارت.

خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد المقبولة في بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

في إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، تم الإعلان عن القائمة الجديدة للأفراد المقبولين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة،  يُمكن للراغبين في معرفة نتيجة طلبهم القيام بالاستعلام باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط.

2. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

3. الضغط على زر "كارت الخدمات المتكاملة".

4. اختيار زر "استعلام عن الطلب".

5. إدخال رقم البطاقة الشخصية بدقة.

6. الضغط على زر "استعلام".

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للأفراد التحقق من حالة طلباتهم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

إقرأ أيضًا: خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2024 بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أعداد المفقودين تحت الأنقاض فى غزة تجاوز الـ 7 آلاف شخص

اجتماع عربى طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا

قائمة أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 15-1-2024 فى بورصة الدواجن

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

العشائر الفلسطينية: الإدعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة