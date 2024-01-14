الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يهتم العديد من ذوي الإعاقات وذويهم بمعرفة خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، وذلك لأن هذه البطاقة تتيح لأصحاب الإعاقات الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرتها الدولة لهم.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 عقب توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية، والذي يقرر صلاحية المتقدم للحصول على هذه البطاقة من عدمه.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

حددت وزارة الصحة عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، وهى كالتالي:

  1. الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة.
  2. اختيار قسم أخبارنا.
  3. الضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة» أو أدخل من هنـــــــــا.
  4. اختيار استعلام.
  5. إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة.
  6. الضغط بحث.

موعد ظهور نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024 تظهر خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام، إذ يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى والكشف الطبى للمعاقين 2024

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2024؟

تُمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط، وذلك بهدف مساعدة أصحاب الإعاقات في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون. ويتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأورجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لحامليها، وهي كالتالي:

  • الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.

تسعى الدولة المصرية إلى توفير حياة كريمة لأصحاب الإعاقات، وذلك من خلال تقديم العديد من المزايا والخدمات لهم، والتي تتيح لهم الاندماج في المجتمع والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

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لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

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