رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى والكشف الطبى للمعاقين 2024

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب الحملة الرسمية التي أطلقتها في عدد من المحافظات تحت شعار "هنوصلك" للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين وتذليل كافة العقبات التي تواجهم في التسجيل للحصول على الكارت الذكي لإثبات الإعاقة والاستفادة من الامتيازات والخدمات التي يكفلها القانون لذوي الهمم.

حملة هنوصلك لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن تواجد أعضاء حملة هنوصلك في 8 محافظات لمساعدة المواطنين من مستحقي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في التسجيل وتسهيل الإجراءات.

وتتواجد الحملة في محافظات "الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، القليوبية،سوهاج، القاهرة، قنا، الغربية" في المدن والقرى الواردة في الجدول التالي:

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفي حالة تسجيل الطلب عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال أعضاء حملة هنوصلك، يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة التالية اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

إضافة الرقم القومي الخاص بصاحب طلب استخراج البطاقة، والمكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة بحث.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بعد اتباع الخطوات السابقة.

وفي حال ظهور نتيجة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين

وبعد اتباع الخطوات السابقة وحجز موعد لإجراء الكشف الطبي لتحديد درجة الإعاقة ومدى أحقية المتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي ونتيجته من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

اختيار قسم أخبارنا.

الضغط على أيقونة الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

اختيار استعلام.

إدخال الرقم القومي.

الضغط بحث.

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