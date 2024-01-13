مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

يبحث العديد من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة عن بطاقة الخدمات المتكاملة ومميزاتها، حيث توفر وزارة التضامن العديد من التسهيلات لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى توفر العديد من المزايا لذوي الإعاقة، ويبحث الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة عن مميزاتها.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة 2024

1. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

2. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

4. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

5. تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الإعفاء من الضرائب.

6. تقدم البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

7. تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

8. تتيح لذوي الإعاقة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

أنواع الاعاقات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة:

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن انواع الاعاقات التي تستحق الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وهي، من يعاني من الإعاقات الحركية، والإعاقات الذهنية، واضطراب قصور الإنتباه وفرط الحركة، وايضا الإضطربات النفسية الإنفعالية، اضطراب صعوبات التعلم يستطيع الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، والإعاقات السمع بصرية، والمصابين بأمراض الدم.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة:

وحددت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

- يدخل الشخص المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك على الموقع، ثم يضغط على استعلام.

يظهر للمواطن المستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة على الفور موقف الكارت، كما يمكنه معرفة إذا كان طلب التقديم للبطاقة قيد الدراسة، أو تمت الموافقة عليه.

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