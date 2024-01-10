الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتضمن بيانًا بدرجة الإعاقة ونوعيتها، بهدف تمكينهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة كريمة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

يمكن الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. النقر على أيقونة "الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة".
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
  4. النقر على زر "بحث".

نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية:

  • البيانات الأساسية: إذا كان الطلب في مرحلة التسجيل.
  • غير مستوفي الأوراق: إذا كان الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.
  • تم الكشف: إذا تم الكشف الطبي على صاحب الطلب.
  • إعادة العرض: إذا تم رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.
  • مرتجع للجنة: إذا تم إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.
  • تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي: إذا تم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى والكشف الطبى للمعاقين 2024

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موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي

أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي تظهر خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام، إذ يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

نصائح للاستفادة من الاستعلام:

فيما يلي بعض النصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة:

  • استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
  • التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
  • إعادة المحاولة في حالة عدم ظهور حالة الطلب.
  • التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

يمكن الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه. كما يمكن التعرف على نصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة البطاقة.

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