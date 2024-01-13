السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة النيل الأهلية تعلن فتح باب التقديم للطلاب للفصل الدراسى الثانى

جامعة النيل الاهلية
جامعة النيل الاهلية

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وذلك لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعة، وذلك بدءًا من اليوم السبت الموافق ١٣ يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

وأعلنت الجامعة عن عدد من المقومات للراغبين في الالتحاق بالدراسة في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية منها، الحصول على درجة البكالوريوس في 4 سنوات فقط، والاستفادة من برامج التبادل الطلابي الدولي مع الجامعات الأوروبية، وتوفير فرص للدراسة في الخارج والحصول على منح دراسية، والتعلم من خبرات هيئة التدريس العالمية في التعليم والبحث العلمي، والمشاركة في مشاريع البحث والتدريب العملي كجزء من البرنامج الأكاديمي.  

وتتضمن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 5 برامج مختلفة، وهى الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، الهندسة المدنية، هندسة الإلكترونيات وهندسة الحاسب، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية.

وفيما يخص كلية إدارة الأعمال، فتقدم الكلية 5 برامج مختلفة وهى، الاتصالات التسويقية المتكاملة، إدارة العمليات وسلاسل التوريد، الإدارة وريادة الأعمال، الاقتصاد، التمويل.

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بدء تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى.. اليوم

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"الأعلى للجامعات الخاصة": لا تغيير في الحدود الدنيا لتنسيق الفصل الدراسي الثاني

ويحصل الطالب بعد دراسته في كلية إدارة الأعمال على درجة بكالوريوس مزدوجة من مصر وفرنسا، وسنة دراسية في جامعة ESC Clermont بفرنسا، هذا بجانب إمكانية التقديم في برامج التبادل الطلابي في أمريكا وفرنسا والنمسا بالتعاون مع جامعات بحثية مرموقة، وإمكانية اختيار تخصص فرعي في إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الجامعة أنه يمكن للطلاب التقدم إلى الجامعة من خلال رابط https://www.nu.edu.eg/apply-now  وزيارة الموقع الإلكتروني من خلال رابط www.nu.edu.eg أو من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/NileUniversity  وعلى الرقم 16453، أو زيارة مكتب القبول بالجامعة في مقر الجامع بميدان جهينة، محور ٢٦ يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.

وتعد جامعة النيل الأهلية، أول جامعة بحثية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها الجامعة الأولى في إفريقيا لريادة الأعمال وأفضل رائد أعمال في إفريقيا، متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU)، كذلك تحتل الجامعة التصنيف الأول في مصر حسب عدد الأبحاث العلمية الدولية ( أستاذ/ طالب)، فضلًا عن أن شهادة جامعة النيل معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والنقابات المصرية وهيئة بيرسون بالمملكة المتحدة.
 

جامعة النيل الاهلية للفصل الدراسي الثاني العلوم التطبيقية الهندسة الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول البحث العلمي

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