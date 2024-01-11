"الأعلى للجامعات الخاصة": لا تغيير في الحدود الدنيا لتنسيق الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن كل جامعة تقوم بفتح موقع التنسيق الخاص بها للتقديم للفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري وتستمر حتي يوم 31 من الشهر ذاته، كما أقره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بذات القواعد التي تم التنسيق بها خلال الفصل الدراسي الأول، حيث إن التقدم يكون مباشر للجامعات وليس من خلال موقع كل جامعة وليس من خلال موقع التنسيق الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي.



وأضاف "عزت"، أن المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير أكد أنه لا يوجد تخفيض للحدود الدنيا المعلنة للقبول من بداية العام الدراسى 2023 - 2024 وتكون نفس الحدود الدنيا بالفصل الدراسي الثاني، كما يتم تطبيق قواعد التقدم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة لمدة عامين سابقين.

ولفت إلى أنه بعد إجراءات القبول للطلاب بكل جامعة يتم إخطار المجلس ورفع بيانات الطلاب المقبول ترشيحهم على النظام المركزى للجامعات الخاصة.

وكان قد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023/2024 بفصليه الأول والثاني وجاءت كالتالي:

كليات الطب 80%،و كليات طب الأسنان 78%، وكليات العلاج الطبيعي 76%، وكليات الصيدلة 72%، وكليات الطب البيطري 68%، وكليات علوم الحاسب 60% وكليات الهندسة 68%. ويكون نظام التحويل لطلاب الجامعات السودانية والروسية والا كراميل بالجامعات الخاصة والأهلية كالتالي:



-التقديم للطلاب الملتحقين بجامعات روسيا - أوكرانيا - السودان الذين لم يتم قبولهم مبدأيا او لم يتم الرد عليهم من اي جامعة من الجامعات الخاصة او الاهلية او لم يتقدم بعد على ان يكون التقدم اما من خلال الموقع المركزى او موقع الجامعة

- التواصل مع الجامعة المراد الالتحاق بها للتأكد من وجود المستوي او الفرقة الدارسية للطالب هذا العام

-يقوم الطالب بتسجيل بياناته علي مسؤليته الشخصية

-فى حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والاوراق المقدمة سيتم الغاء اى ترشيح للطالب

-بعد الترشيح يتوجه الطالب بالمستندات للجامعة المرشح اليها

-عند انشاء حساب للطالب يرجي اولا تفعيل البريد الالكتروني حيث يتم ارسال الرقم السري للطالب عليه

-في حالة عدم وجود بريد التفعيل في صندوق البريد الرئيسي يرحي التحقق من صندوق spam or junk