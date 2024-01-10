رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرًا حول أنشطة مركز خدمات ذوي الإعاقة

تلقى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة جيهان المنياوي، المشرف العام على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، يتضمن الأنشطة والفعاليات التي أقامها المركز خلال الفترة من شهر يونيو وحتى ديسمبر 2023، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وفي إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج.

واستعرض التقرير، الدورات التدريبية التي نظمها المركز خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2023 لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في عملية التحول الرقمي ضمن خطة الجامعة الشاملة وتطوير المستوى التعليمي والأكاديمي للطلاب لتذليل كل المعوقات التي قد تعترض الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة أثناء العملية التعليمية، حيث تم تدريب 16 طالبًا من ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والحركية على استخدام الحاسب الآلي من خلال نظام التشغيل (Windows)، وتدريب 16 طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية على كيفية التعامل مع البرنامج الصوتي NVDA، وتدريب 10 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسب الآلي من خلال نظام التشغيل (Windows)، وتدريب 7 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية على برنامج معالج النصوص (Word).

وأشار التقرير، إلى التعاون مع كلية الإعلام لتهيئة وطباعة المستلزمات التعليمية بطريقة برايل للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، والتعاون مع كلية التجارة أيضًا لتهيئة وطباعة المستلزمات التعليمية بطريقة برايل، بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر لعدد 34 طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية من كليات الجامعة المختلفة لضبط إعدادات أجهزة اللاب توب الخاصة بهم وتدريبهم على استخدامها في عملية التعلم.

دور مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة

وتضمن التقرير، دور مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في استكمال نشر ثقافة استخدام لغة الإشارة في المجتمع الجامعي للتواصل الإيجابي والبناء مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، حيث تم وضع خطة شاملة لتغطية كل كليات الجامعة وتم البدء في تنفيذها من خلال فريق العمل بالمركز تضمنت عقد عدد من ورش عمل بعنوان "أساسيات لغة الإشارة" واستفاد منها 80 طالبًا من كليات العلاج الطبيعي، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، إلى جانب تنظيم محاضرة بكلية طب الأسنان حول (لغة الإشارة - المصطلحات الإشارية في تخصص طب الأسنان).

كما رصد التقرير مساهمة مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في خدمات المجتمع الجامعي وغير جامعي، وأبرزها: إرسال خبير ومترجم لغات الإشارة المعتمد الخاص بالمركز للمشاركة في الترجمة الفورية لفعاليات المؤتمر الدولي للعلاج الطبيعي، والترجمة الفورية بالإشارة لفاعليات الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشاركة في تقديم محاضرات بلغة الإشارة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي مشاركة المركز في القيام بأعمال الترجمة الفورية بلغة الإشارة ضمن فاعليات البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التعاون مع وزارة النقل لتقديم الترجمة الفورية بلغة الإشارة لفيلم تسجيلي يعرض إنجازات الوزارة ومساهمتها في المشروعات القومية، وتقديم كورسات ومحاضرات حول لغة الإشارة بجامعة الفيوم.

وتناول التقرير، إقامة عدد من الفاعليات والاحتفالات وعقد الندوات والمحاضرات، وتضمنت إقامة احتفالية اليوم العالمي للغات الإشارة وتكريم الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وإقامة احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وتضمنت توزيع العصي على الطلاب والجهاز الإداري من ذوي الإعاقة البصرية، وتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تضمن مشاركة سيارة من كلية طب الأسنان مجهزة للكشف علي أبناء الجامعة من ذوي الإعاقة، وعرض منتجات ومشغولات يدوية لذوي الإعاقة، وتقديم فقرات غنائية لفريق الكورال، وتوزيع الهدايا علي الطلاب، بالإضافة إلي عقد ندوة توعوية للطلاب من ذوي الإعاقة لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وعقد ندوة الشمول المالي بالتعاون مع نموذج النظام المصرفي وبنك مصر وذلك لتقديم التوعية المصرفية للطلاب من ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، كما تم عقد لقاء بالمركز مع مجموعة من طلاب كلية الإعلام للتعرف علي أنشطة وخدمات المركز، إلي جانب التواصل مع الإدارات والكليات المعنية بالطلاب ذوي الإعاقة لتذليل العقبات التي قد تواجههم وتقديم التيسيرات والاتاحة الاكاديمية المناسبة لهم.