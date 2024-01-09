رئيس جامعة القاهرة يتفقد مشروع إسكان الجامعة بمدينة أكتوبر

أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة مفاجئة في مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، وقرر عقد اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات المنفذة للمشروع والجهات الخارجية المسئولة عن المرافق لسرعة الانتهاء من دخول المرافق للوحدات السكنية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وشهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولية.

وقد وقعت جامعة القاهرة خلال عام واحد عددًا من البروتوكولات واتفاقيات التعاون، أهمها اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو بهدف حفظ التراث الثقافي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وهو يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والأثار والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.

كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية، والبرامج الدراسية، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن البريطانية، بهدف إنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس في مجالات العلوم المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، وتعليم وتدريب المعلمين.