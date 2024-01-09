الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

رئيس جامعة القاهرة يتفقد مشروع إسكان الجامعة بمدينة أكتوبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة مفاجئة في مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، وقرر عقد اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات المنفذة للمشروع والجهات الخارجية المسئولة عن المرافق لسرعة الانتهاء من دخول المرافق للوحدات السكنية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

txt

خطة التعليم الجامعى 2024-2030: زيادة مخصصات التعليم العالى بنحو 40.4 مليار جنيه

txt

وزير التعليم العالي: وصول البطولات والفعاليات الرياضية بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة

وشهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولية.

وقد وقعت جامعة القاهرة خلال عام واحد عددًا من البروتوكولات واتفاقيات التعاون، أهمها اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو بهدف حفظ التراث الثقافي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وهو يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والأثار والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.

كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية، والبرامج الدراسية، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن البريطانية، بهدف إنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس في مجالات العلوم المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، وتعليم وتدريب المعلمين.

الخشت جامعة القاهرة لليونسكو التنمية المستدامة مشروع الإسكان بجامعة القاهرة

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

"اتنصب عليا في 700 ألف جنيه".. أقوال أستاذة بأحد المعاهد أمام النيابة تعرضت للتهديد

مفاجأة في شهادة الطبيب الشرعي بقضية وفاة عامل بعد أخذ "حقنة برد" بالمنوفية

وزير الإسكان يختتم جولته بمدينة السويس الجديدة بمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والخدمات

مصدر يكشف حقيقة انتقال أحمد سامى مدافع بيراميدز إلى صفوف الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر