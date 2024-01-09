الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

خطة التعليم الجامعي 2024-2030: زيادة مخصصات التعليم العالي بنحو 40.4 مليار جنيه

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

كشفت الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة، 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030.

كما شملت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي  دعم الانفاق على التعليم الجامعي الي الناتج المحلي الإجمالي الي ما لا يقل عن ٢%.

و  اعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

و دعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتستهدف الدولة ارتفاع تصنيف 28 جامعة مصرية على الأقل للتصنيف من بين أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيف الـ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليًا، بالإضافة إلى نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب من خلال مزيج من المنح الدراسية القائمة على الاحتياجات.

txt

بحضور وزير التعليم العالي والرياضة.. بدء الاحتفالية الخاصة بافتتاح نادي جامعة حلوان

txt

وزير التعليم العالي: وصول البطولات والفعاليات الرياضية بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة

وجاءت أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة كالتالي:

- تستهدف خطة عام 2023-2024 استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية، تشمل جامعة الجلالة والعلمين وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة و12 جامعة منبثقة من جامعات حكومية بالمحافظات.

- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية في 9 محافظات بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثية ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

- تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا، من المتوقع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%.

- زيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي بنحو 40.4 مليار جنيه لتصل نحو 199.5 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024

لتصنيف الـ QS العالمي دعم الاستثمار الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري جودة التعليم والاعتماد البحث الأكاديمي

الأكثر قراءة

"الشيوخ" يوافق على استقالة سامح عاشور.. والأخير: استقلت لخوض انتخابات "المحامين"

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

عاجل.. إصابة 30 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار شاحنة بالمواد المتفجرة

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

بتبيع مناديل.. اعترافات صادمة للمتهم بسحل ابنته فى وسط البلد

وزير التعليم: إستراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان