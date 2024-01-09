خطة التعليم الجامعي 2024-2030: زيادة مخصصات التعليم العالي بنحو 40.4 مليار جنيه

كشفت الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة، 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2030.

كما شملت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي دعم الانفاق على التعليم الجامعي الي الناتج المحلي الإجمالي الي ما لا يقل عن ٢%.

و اعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

و دعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتستهدف الدولة ارتفاع تصنيف 28 جامعة مصرية على الأقل للتصنيف من بين أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيف الـ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليًا، بالإضافة إلى نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب من خلال مزيج من المنح الدراسية القائمة على الاحتياجات.

وجاءت أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة كالتالي:

- تستهدف خطة عام 2023-2024 استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية، تشمل جامعة الجلالة والعلمين وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة و12 جامعة منبثقة من جامعات حكومية بالمحافظات.

- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية في 9 محافظات بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثية ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

- تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا، من المتوقع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%.

- زيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي بنحو 40.4 مليار جنيه لتصل نحو 199.5 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024