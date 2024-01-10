الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

كيفية تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 لجميع المواد

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

يبحث عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور عن  نماذج استرشادية لامتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024، وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت  عن  نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 للطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

وأتاحت الوزارة النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (عربي، لغات) ويمكن الاستعانة بها في التدريب على الأسئلة التي سيخضعون لمثلها في الامتحانات.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات طلاب 6 ابتدائي

 وجاء جدول امتحانات طلاب 6 ابتدائي للعام الدراسي 2023 - 2024  كالتالي:-

امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يناير 2024.
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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لمدة 6 أيام.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

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جميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول

طريقة تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية في جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط الخاص بها من هنا.

اختيار أيقونة المنصات التعليمية، ثم الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني، واكتب المرحلة الابتدائية، بعد ذلك قم باختيار الصف السادس الابتدائي، واختر نماذج اختبارات ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة، قم باختيار واستعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها سيتم تحميلها فورًا. 

ما هي نماذج الامتحانات الاسترشادية  لنصف العام للصف السادس الابتدائي 2024؟

هى نماذج استرشادية تقدمها وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على لغة الامتحانات التى ستقدم فى الامتحان الفعلى لكى يتم تدريبهم على الأسئلة التى سيقابله مثلها فى أدائه للامتحان الفعلى.

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