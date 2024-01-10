الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

صالح: التوسع في تقديم المنح الدراسية لطلاب دول العالم لزيادة الوافدين بالجامعات المصرية

الدكتور شريف صالح
الدكتور شريف صالح

قال الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية زاد بنسبة كبيرة جدا خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث تم التحاق أكثر من 26 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية المختلفة، مقارنة بـ12 ألف طالب في عام 2020، وهو ما يعكس مدى الإقبال من الطلاب للدراسة في مصر في مختلف التخصصات من مختلف دول العالم.

وأكد صالح أن زيادة الطلاب الوافدين التي شهدتها الجامعات المصرية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية ترجع إلى منصة “ادرس في مصر” التي عملت علي جذب العديد من الطلاب الوافدين وتسهيل عملية التسجيل وشرح البرامج المتاحه لهم، مشيرا إلى أنه تم التحاق 96 طالبًا وافدًا بالجامعات الأهلية، و250 طالبًا وافدًا بالجامعات الخاصة، وذلك خلال العام الدراسي الجاري 2023/2024.

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وتابع رئيس البعثات الثقافية والوافدين  بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعمل علي وضع خطة لزيادة عدد الطلاب الوافدين بالدراسات العليا بنسبة 150%، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الدولة بضرورة التوسع في تقديم المنح الدراسية من خلال الجامعات المصرية لمختلف الطلاب من دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، لما يحققه من مردود إيجابي يسهم في زيادة أوجه التعاون والترابط بين مصر ودول العالم المختلفة، كما أن تلك المنح الدراسية تأتي كإحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، وتسهم في التسويق للجامعات المصرية، بما ينعكس على تحسين تصنيفها على المستوى الدولي.

وأضاف الدكتور شريف صالح أن الإقبال المتزايد من الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية يرجع إلى وجود تخصصات وكليات وبرامج متميزة التي يحتاج إليها سوق العمل الدولي والمحلي، مشيرا إلى أن منصة “ادرس في مصر” تتيح للطالب تلقي الدراسة والمحاضرات عن بعد ويحصل على نفس الشهادة التي يحصل عليها الطالب الدارس داخل مصر، على أن يحضر الطالب فترة الامتحانات فقط داخل الجامعة وتأدية الامتحانات من مقر كليته، وعمل ذلك على زيادة عدد الطلاب الراغبين في الدراسة “أونلاين”، حيث أن أكبر الجامعات العالمية تعطي الطالب الدارس عن بعد شهادة الدراسة عن بعد، ما يقلل من قيمتها في سوق العمل عكس الشهادة من الجامعات المصرية.

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