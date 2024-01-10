الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

مذكرة تفاهم بين جامعتي السويس والمنصورة الجديدة لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

وقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين، خاصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة التعليم العالي، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تشتمل على محاور هامة ومنها (التكامل والتواصل والمشاركة الفعالة)؛ بهدف توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مُخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن مذكرة التفاهم تعمل على تحقيق عدة أهداف منها تقديم الاستشارات والتعاون فيما يتعلق بتطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتقييم جودة البرامج وتطويرها، كما تعمل على تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس للقيام بالتدريس والبحث العلمي والدراسات العليا والإشراف المشترك.

من جانبه أوضح الدكتور معوض الخولي، أن هذه المذكرة ستتيح الفرصة أمام الجامعتين لتنظيم وإقامة مؤتمرات وحلقات دراسية وورش العمل، وكذلك إمكانية تقديم الاستشارات والتعاون فيما يخص المعايير والرقابة على التطوير المهني المستمر، وتنفيذ وتطوير مشروعات بحثية يتم الاتفاق عليها وتبادل المعلومات بشأنها، بالإضافة إلى تبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة وغيرها من المعلومات في حدود اللوائح والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر آمون عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس.

أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي البكالوريوس

مواد متعلقة

إنشاء فرع لجامعة السويس بجنوب سيناء بتكلفة تقديرية 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى

23 مليار جنيه استثمارات فى جامعات سيناء

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى اجتماع "الأعلى للجامعات" بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأعلى للجامعات: التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة

افتتحت في عهد السادات وطورها السيسي.. أبرز المعلومات عن جامعة قناة السويس

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

رئيس جامعة السويس يتابع إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

الأكثر قراءة

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا