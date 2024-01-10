الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرضًا لعرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وذلك على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة.

شارك في المعرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة لمادة نظريات العمارة، حيث يأتي هذا المعرض فى إطار عرض المشروعات التي تهدف إلى تقريب المسافة بين المحتوى النظري والتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال تصميم الماكيتات كبيرة الحجم التي يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مدى ثبات واتزان المنشآت والمبانى ومدى مقاومتها للأحمال، وتحديد نوع الإنشاء الذي يمكن الاعتماد عليه.

وتنوعت المواد المستخدمة في تنفيذ النماذج ما بين الخشب والحديد والبامبو، حيث اشتملت الأعمال المعروضة على نماذج لمقاعد الطلاب، ومظلات، وجلسات، ونماذج مصغرة للبرجولات تضع فى الحدائق والمتنزهات العامة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالمشروعات المعروضة، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله الطلاب في تصميم النماذج وتنفيذها، كما أوصى بنقل بعض النماذج إلى الحرم الجامعي كالمقاعد والمظلات، لتخدم الطلاب والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه المعارض تسهم في إثراء خبرات ومهارات الطلاب، وتنمي روح العمل الجماعي، من خلال معرفة كيفية الحصول على الخامات وكيفية التعامل معها وتنفيذ الماكيت بأيديهم.

وقد تم تنظيم المعرض برعاية ودعم وحضور من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السيد استاذ مادة نظريات العمارة بقسم العمارة.

وقد تم تنظيم المعرض برعاية ودعم وحضور من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السيد استاذ مادة نظريات العمارة بقسم العمارة.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 رئيس جامعة حلوان طلاب قسم العمارة كلية الفنون الجميلة مسابقة نوار للرسم المعرض طلاب الفرقة الثانية

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

الأكثر قراءة

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا