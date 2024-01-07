الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

طلاب
طلاب

تصدر السؤال عن نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الأسبوع المقبل بمحافظة الجيزة، ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم على هذه النماذج.

وخلال السطور التالية، يستعرض “الدستور" رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتواجد عليه نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2024 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2024 

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن توافر نماذج استرشادية لامتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للترم الأول عبر موقعها الإلكتروني لتدريب الطلاب على نظام وشكل الورقة الامتحانية في جميع المواد.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا

-اختيار أيقونة المنصات التعليمية.

-اضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.

-اكتب المرحلة الابتدائية.

-اختر الصف السادس الابتدائي.

-اختر نماذج اختبارات.

-ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة.

-اختر استعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الدقهلية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة

وقد حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة جدول امتحانات 6 ابتدائي  والتي تبدأ 13 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 16 يناير، وجاء جدول امتحانات 6 ابتدائي كالتالي:

امتحان اللغة العربية مدته ساعتين ونصف، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 11 صباحا، امتحان التربية الدينية: ساعة ونصف بداية من الساعة 11.15 صباحا إلى الساعة 12.45 ظهرًا: يوم السبت 13 يناير.

مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 10 صباحًا، مهارات مهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.15 صباحًا إلى الساعة 11.45 ظهرًا:  يوم الأحد الموافق 14 يناير.

امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 10 صباحًا، اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.15 حتى الساعه 11.45 ظهرًا: يوم الإثنين الموافق 15 يناير.

امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف، بداية من الساعة 10.15 إلى الساعة 11.45 ظهرًا: يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الدقهلية

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