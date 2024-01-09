الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

جامعة حلوان تستهدف تكوين فرق رياضية للمشاركة باسمها في المسابقات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور السيد قنديل، إن افتتاح نادي جامعة حلوان يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تهيئة بيئة مُحفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة، بإنشاء منشآت وملاعب رياضية عالية الجودة تُلبي طموحات الطلاب والطالبات، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجال الرياضة للمُساهمة في بناء شخصية الطالب من جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية، وذلك من منطلق مسئولية جامعة لإعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في كلمة بمؤتمر صحفي، على هامش احتفالية افتتاح نادي جامعة حلوان، أن افتتاح نادي جامعة حلوان سيساهم في تدريب الطلاب من كليتي علوم الرياضة بالهرم والجزيرة، وكذلك سيساهم في زيادة قدرة الطلاب على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أنه سيكون بمثابة المنفذ الرياضي والترفيهي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، على دعمهم المتواصل، وهو ما يدل على مدى اهتمامهم بالشباب ومستقبلهم.

 منشآت رياضية عالية المستوى بجامعة حلوان

وأوضح أن الجامعة تستهدف تكوين فرق رياضية للمُشاركة باسم نادي الجامعة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والتأهل للمنافسة في المسابقات الدولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكونًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات، لافتًا إلى أن نادي جامعة حلوان يتميز بوجود منشآت رياضية عالية المستوى ويشمل صالة مُغطاة مُجهزة على أعلى مستوى وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلًا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب لخماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحة لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى، مُتمنيًا أن يكون النادى حافزًا قويًا للشباب لتحقيق الإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومُعبرًا عن الوجه الحضاري والمُشرق لمصرنا الحبيبة.

السيد قنديل مجال الرياضة الطلاب والطالبات جامعة المؤهلة رياضي ا رئيس جامعة حلوان

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