توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين المعاهد البحثية والجامعات في كل المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وغيرها من المجالات؛ بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وفي هذا الإطار، وقع المركز القومى للبحوث توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتكنولوجية، وكذلك حرص الجامعة علي توفير تجربة تعليمية فريدة ومُتكاملة لطلابها، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقع بروتوكول التعاون، د. حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث، ود. هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، وذلك بحضور د. محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة، ود. ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون البحثية، ولفيف من عمداء المعاهد بالمركز القومي للبحوث.

وأكد د. حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، أن هذا البروتوكول يُتيح الفرصة لتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء بين الطرفين، وتوفير الدورات التدريبية في المراحل الدراسية وإقامة المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى تنظيم الندوات العلمية، وكذلك تجارب البحث العلمي المشتركة؛ بهدف ربط التعليم والدراسة بالتدريب العملي، بما يُسهم في تبادل الخبرات وتوسيع الأفق.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث أن بروتوكول التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مُشتركة في مجالات مُختلفة؛ للاستفادة من مُخرجاتها بما يخدم المجتمع المصري، بالإضافة إلى المشاركة في المشروعات البحثية المُشتركة بين الجانبين.

وأوضحت د. هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، أن بروتوكول التعاون يأتي ضمن تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والتقنية والتدريبية، للسماح لطلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية بالتدريب بالمعامل الموجودة بالمعهد؛ بهدف تأهيلهم لسوق العمل من خلال تطوير المهارات الفنية التطبيقية لديهم، فضلًا عن تنمية مهاراتهم البحثية والابتكارية.

وأشارت رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية إلى أن بروتوكول التعاون يشمل التبادل الأكاديمي بين الطرفين؛ بما في ذلك الزيارات المُتبادلة لأعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث؛ لمتابعة الأبحاث وإلقاء المحاضرات، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالمركز في تطوير المناهج الدراسية بالجامعة وخاصة المُتعلقة بمجالات تكنولوجيا الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات، ما يُساهم في تزويد الخريجين بالمهارات لتأهيلهم لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.