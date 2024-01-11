الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق الفصل الدراسي الثاني 2024

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري وتستمر حتى 31 يناير، ويتم التنسيق من خلال موقع كل جامعة بذات القواعد والحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول

ومن الكليات التي بها أماكن شاغرة للدراسة بها والتقديم في الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 هي:

- كلية الهندسة.

- كلية الصيدلة.

- كليات اللغات والترجمة.

- كلية السياحة.

- كليات القانون والإدارة.

- كليات السياسية والاقتصاد.

- كليات التربية.

وتضم قائمة الجامعات الأهلية (20) معتمدة من  المجلس الأعلى للجامعات    .. وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.
2. جامعة العلمين الدولية.
3. جامعة الجلالة.
4. جامعة المنصورة الجديدة.
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6. جامعة النيل الأهلية.
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
9. جامعة حلوان الأهلية.
10. جامعة المنصورة الأهلية.
11. جامعة بنها الأهلية.
12. جامعة المنوفية الأهلية.
13. جامعة بني سويف الأهلية.
14. جامعة أسيوط الأهلية.
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16. جامعة المنيا الأهلية.
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
 

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الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

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الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتضم (27) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:
1. جامعة 6 أكتوبر.
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4. جامعة مصر الدولية.
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
6. جامعة الأهرام الكندية.
7. الجامعة البريطانية في مصر.
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
9. جامعة سيناء.
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
12. جامعة المستقبل.
13. الجامعة المصرية الروسية.
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
15. جامعة هليوبوليس.
16. جامعة الجيزة الجديدة.
17. جامعة دراية بالمنيا.
18. جامعة بدر.
19. جامعة حورس.
20. جامعة المصرية الصينية.
21. جامعة ميريت.
22. جامعة سفنكس.
23. جامعة السلام.
24. جامعة بدر بأسيوط. 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
26. جامعة الحياة.
27. جامعة مايو.

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