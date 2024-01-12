رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024.. زادت معدلات بحث ملايين المواطنين من ذوى الهمم والإحتياجات الخاصة بمختلف أنحاء مصر، عن رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، وذلك للحصول على العديد من الخدمات المميزة التى تتيحها الدولة من حخلال كارات الخدمات، مع تحديد مواعيد الكشف الطبى للمستحقين من خلال الموقع الرسمى للجنة الطبية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وذلك فى أعقاب إرتفاع معدلات البحث عبر شبكات التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر، عن رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لعام 2024، بهدف إتاحة العديد من الخدمات للمواكطنين من ذوى الإحتياجات، منها الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب وكافة الرسوم والنيلون.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كما، أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى والمجالس الطبية المتخصصة لوزارة الصحة والسكان، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، وذلك لتميمن المواطنين من ذوى الهمم والامراض المزمنة من الحصول على خدمات متنوعة منها الدمج فى المدارس والمعاهد والجامعات، والحصول على تخفيض فى المواصلات العامة والمترو، والرعاية الطبية فى المستشفيات العامة والجامعية.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كذلك، اعلنت المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة من خلال الموقع الرسمى لها على شبكة الإنترنت، كافة خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، والتى تستعرضه " الدستور"، كالآتى:

1_ الدخول على موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان من هناااا.

2_ الضغط واختيار قسم " أخبارنا".

3_ اختيار أيقومة الكشف الطبى للمستفيدى كارت الخدمات.

4_ غختيار أيقونة غستعلام عن كارت الخدمات.

5_ تسجيل الرقم القومى بدقة عبر الشاشة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

فى الختام، أكدت وزارتا التضامن الإجتماعى والصحة، أهمية كارت الخدمات المتكاملة لملايين المواطنين من ذوى الإحتياجات فى ربوع مصر، منها التعيين ضمن نسبة 5% بمختلف الوظائف الحكومية، وإمكانية الجميع بين معاشين والتمتع بخصمات فى المواصلات العامة.

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خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

فعال رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

فعّال.. رابط موقع وزارة التضامن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي