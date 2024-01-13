السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طلاب الصف الثانى الثانوى: امتحان اللغة العربية كان متوسطًا

جريدة الدستور

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منذ قليل، من مادة اللغة العربية.

وقالت نغم محمد، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن الامتحان كان سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

فيما أوضحت مروة عبدالله، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن النحو والبلاغة كانا بحاجة إلى تركيز كبير قبل الإجابة.

فيما أشارت إيمان علي، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إلى أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي، لأن الامتحان صعب.

جدول الامتحانات

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، والإثنين 15 يناير 2024، امتحان  الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي"، ويوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" + الفيزياء "علمي".

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان  اللغة الأجنبية الاولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"،  الجغرافيا "أدبي" الأربعاء.

وينتهي جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة يوم 24 يناير 2024، جبر وتفاضل وحساب المثلثات.

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الصف الثاني الثانوي مدرسة أحمد عرابي لإدارة العمرانية التعليمية محافظة الجيزة اللغة العربية

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