حياة كريمة تجهز الوجبات الساخنة لتوزيعها على الأقباط في عيد الميلاد

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تجهيز وجبات ساخنة، وطعام، تمهيدا لتقديمه إلى الأقباط والكنائس في عيد الميلاد المجيد 2024.

ستوزع المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوجبات الساخنة على المواطنين في الكنائس، غدا السبت خلال صلاة القداس، لتوزيعها على المصلين والفقراء، تمعيقا لمفهوم المواطنة في المجتمع المصري، وتدعيم قيم الإخاء بين الأهالي.

بذل عدد كبير من المتطوعين في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكثير من الجهد، من أجل تجهيز الطعام تمهيدا لطهيه غدًا، ليقدم للمواطنين ساخنا.

في هذا الإطار، التقت "الدستور" عدد من الشباب المتطوعين الذين حرصوا على تجهيز وجبات الطعام، تمهيدًا لتوزيعها على الكنائس، والأقباط في الساعات الأولى من عيد الميلاد.

قالت علياء محمود، إحدى المتطوعات في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لـ"الدستور"، إنها سعيدة لكونها جزء من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعمل بشكل دؤوب على خدمة الأهالي في كل المناسبات والأعياد، معقبة: “حياة كريمة تشارك المصريين في كل أعيادهم ومناسبتهم، تعودنا على المشاركة في كل المناسبات”.

أوضحت، سميرة محمد، إحدى المتطوعات في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لـ"الدستور"، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستعد للاحتفال مع الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معقبه: “تعودنا على تجهيز الوجبات الساخنة في كل الأعياد”.

أضاف علاء سعيد، أحد المتطوعين في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لـ"الدستور" أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحتفل مع المصريين بكل أعيادهم، موجهه الشكر لحياة كريمة التي سمحت لها بخدمة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا.

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية غدا السبت للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وذلك بترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة.