الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيدة حمدي: حياة كريمة عملت دور ذوي الهمم من خلال مبادرة اتكلم هنسمعك

حياة كريمة
حياة كريمة

بذلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهود كبيرة لدعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم، وتقبل المواطنين لهم من خلال إطلاق مبادرة "اتكلم  هنسمعك".

وفرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال مبادرة “اتكلم هنسمعك”، العديد من الخدمات لذوي الهمم والتي تمثلت في تنظيم القوافل طبية، وعيادات الصحة النفسية، ومكتب التأهيل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، واستقبال طلبات المساعدة الإنسانية من خلال Booth يحتوي على العديد من الأنشطة، كذلك معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الفكرية، فضلا عن عروض فنية للطلاب بتلك المدارس.

تتعاون مؤسسة "حياة كريمة" في مبادرة اتكلم هنسمعك مع الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة وبعض جمعيات الأهلية.

يأتي هذا انطلاقا من دور المؤسسة المجتمعي لتقديم كافة المبادرات الداعمة لذوي الهمم، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع بشكل فعال مما يساهم في تنمية الفرد والمجتمع.

في هذا الإطار التقت الدستور سيدة حمدي، إحدى أولياء أمور أطفال من ذوي الهمم  الذين يعتمدون على لغة الإشارة في حياتهم اليومية، للوقوف على آثار جهود مبادرة اتكلم هنسمعك عليها، والدعم الذي قدم لها  من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

قالت سيدة حمدي، إحدى القاطنات في محافظة الدقهلية، وولي أمر أحد أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عادة ما تقدم الكثير للأهالي والمواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن مبادرة اتكلم هنسمعك ستكون نقلة  كبيرة في دعم الدمج المجتمعي، والتقليل من حدة التنمر في المدارس والجامعات.

تابعت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت بشكل دؤوب على توفير أكبر دعم  ممكن لذوى الاحتياجات الخاصة وللتخفيف عن كاهلهم من خلال العديد من الاحتفالات التي تساعد في خلق بيئة ومجتمع الصحي يمكنه التعامل بشكل سوي مع ذوي الاحتياجات الخاصة 

أوضحت أن كافة الأنشطة والفعاليات التي تضمنتها مبادرة اتكلم هنسمعك، كانت عظيمة جدًا، ولعل أبرزها الدعم النفسي الذي قدم لكافة المواطنين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى وجود غرف كبيرة للكشف كما وفرت الأدوية العلاجية والعقاقير الطبية بشكل مجاني دون الحصول على أي مقابل مادي.

اختتمت حديثها موجهه الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهده العظيم الذي يبذله في احتواء ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لهم بكافة السبل المتاحة.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم أتكلم هنسمعك

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