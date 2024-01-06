السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد متطوعي حياة كريمة لـ الدستور: المبادرة تساعد البسطاء في كل مكان

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تجهيز الوجبات الساخنة وصناديق الدعم الغذائي لتوزيعها على المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا.

ركزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على دعم الأسر الفقيرة والمستحقة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر، إذ تجهز المبادرة الرئاسية صناديق الدعم الغذائي جوالوجبات الساخنة لتوزيعها على المواطنين بشكل دوري.

حددت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الفئات المستحقة بشكل فضفاض وتضمنت الفئات المستحقة للدعم كبار السن، والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب الغير قادر على العمل، والمطلقات، والأرامل، والمتطوعين، والأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية.

في هذا الإطار التقت « الدستور» أحد المتطوعين في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمتطوع في تقديم الدعم الغذائي سواء الكراتين أو الوجبات الساخنة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمشردين.

قال حسن عبدالله، أحد المتطوعين في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنه يعمل بشكل دؤوب على توفير الدعم الغذائي للأهالي المحتاجين والفقراء في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر، معلقًا:« صناديق الدعم الغذائي تصل إلى المستحقين في كل محافظات مصر ».

أوضح المتطوع في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لـ «الدستور»، أن فرق البحث والرصد الميداني التابعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تبحث عن الفقراء والمحتاجين في كل مكان وتقدم لهم الدعم الذي الغذائي والصحي والاقتصادي  والثقافي والتعليمي والاجتماعي.

أضاف أنه سعيد بالدعم المقدم من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للفئات المستحقة، منوها حياة كريمة تساعد الفقراء والمحتاجين والمشردين والبسطاء في كل مكان، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي التف حولها الآلاف من الشباب في كافة المحافظات، معقبا:« قلوبنا معاكم في كل مكان ».
 

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حياة كريمه الدعم الغذائي المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة دعم الأسر الفقيرة

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