"حياة كريمة" تنظم مبادرة لتقديم الدعم النفسي لذوي الهمم

نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة طبية وثقافية شاملة، بالتعاون مع كليات طب القصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، لتقديم الدعم النفسي لذوي الهمم، وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، ضمن مبادرة أتكلم هنسمعك التي خصصتها مؤسسة حياة كريمة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

عملت مبادرة اتكلم هنسمعك على تنظيم قافلة طبية شملت عدد التخصصات الطبية التي يحتاجها ذوي الهمم بشكل مكثف، والتي تمثلت في طب الباطنة، والرمد، والأسنان، والعظام، والأطفال، بالإضافة إلى العيادة النفسية، لضمان تقديم خدمة تساعد أصحاب القدرات الخاصة على الاندماج بشكل سلس في المجتمع.

شملت القافلة التي نظمت بالتعاون مع كليات طب القصر العيني، التابعة لجامعة القاهرة، ومؤسسة حياة كريمة، جلسات للإرشاد الأسري؛ لتشخيص الإعاقات والإضطرابات لدى الأطفال، وتوعية الأهالي بالطرق الصحيحة التي تساعدهم في التعاون مع أبنائهم من ذوي الهمم.

حرص عدد كبير من المواطنين من أسر ذوي الهمم على حضور مبادرة أتكلم هنسمعك، لمساعدتهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لابنائهم، وتوعيتهم بطرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وطرق دمجهم في المجتمع.

في هذا الإطار التقت «الدستور» عدد من المواطنين الذين استفاد أبنائهم من مبادرة أتكلم هنسمعك التي قدمتها مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع كليات طب القصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، للوقوف على تأثير المبادرة على ذوي الهمم.

آيه محمد: طفلي تلقى رعاية صحية خمس نجوم مجانًا

قالت آية محمد، ربة منزل، 30 عاما، قاطنة في مركز أطفيح في محافظة الجيزة، لـ «الدستور» إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كثفت جهودها لخدمة ذوي الهمم وتيسير عملية الكشف الطبي، والحصول على العلاج، والرعاية الصحية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معلقه:« حياة كريمة أول مبادرة تعيد تأهيل ذوي الهمم».

وتابعت: القافلة الطبية التي نظمت ضمن مبادرة أتكلم هنسمعك، كانت توقع كشف الطبي دقيق جدًا وشامل لذوي الهمم، موضحه يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على رعاية صحية مميزة جدًا، دون تحمل الأهالي أي عبء مادي، مشيره إلى أن القافلة الطبية تحول المصابين إلى المستشفيات التابعة لها، إذا وجدت الحالة الصحية للمريض تحتاج إلى تدخل جراحي أوة رعاية صحية معينة غير متوفرة ضمن عيادات القافلة الطبية.

وأشارت إلى أن طفلها يعاني من تردي وضعهم الصحي، بسبب وقوع حادثة سير له منذ ولادته، أفقدته القدرة على تحريك قدميه، وأصبح قعيد، رهين الكرسي المتحرك، مؤكده أن المبادرة الرئاسية طمئنتها على حالته، وأخبروها أنه سيكون له عدد من الجراحات ستجعله يقف على قدمه مجددًا.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تبذل جهودا كبيرة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، في ريف وصعيد مصر، مختتمه:« حياة كريمة مدت لنا يد العون وجعلتنا نطمئن على مستقبل أبنائنا».

منى عبدالعزيز: القرى النائية كانت تفتقر لثقافة تقبل الآخر وحياة كريمة أعادت دمج ذوي الهمم بالمجتمع

وأوضحت منى عبدالعزيز، ربة منزل، 34 عاما، القاطنة في مركز أطفيح في محافظة الجيزة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جعلتها تعالج أبنها، منوهه:« القوافل الطبية كانت شاملة ومتكاملة ومجانية تمامًا.

وتابعت: أن الأهالي في القرى القفقرة والنائية والأكثر احتياجًا كانت تفتقر لثقافة تقبل الأخر، والمرونة وعدم الدخول في مقارنات مجهده بين الأطفال الأسوياء، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكده:« كان أبني يعاني من التنمر لأن لديه إعاقة ذهنية بشكل كبير.

وأضافت أنها تتوجه بالشكر للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي بذلت قصارى جهدها ونظمت العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر، موجهه التحية للقائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لعملهم الدائم والكبير في خدمة أصحاب ملف ذوي الاحتياجات الخاصة.

شيماء حسنين: الوحدات النفسية في مبادرة أتكلم هنسمعك كفلت لنا خدمة الرعاية النفسية

وقالت شيماء حسنين، ربة منزل، 40 عاما، أحد أهالي مركز أطفيح في محافظة الجيزة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بذلت قصاري جهدها لخدمة الأهالي الضين لديهم أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير جدًا، موضحه:« أتكلم هنسمعك كانت نافذة لدعم ذوي الهمم والتخفيف عنهم».

وتابعت: أن أكثر الرعايات الصحية التي يجتاج لها ذوي الهمم، كانت العلاج النفسي، ولكن الأهالي لم يقدروا عليها بسبب ارتفاع اسعار الكشف في العيادات النفسية، منوهه:« ثقافة الأهالي في الريف أن اللي بييروح لدكتور نفسي ده مجنون وذوي الهمم مش محتاجين شبهه زي دي فمش بنقدملهم الدعم النفسي المطلوب خوفًأ من الضغوطات المجتمعية».

وأضافت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جعلت الأهالي لا يشعرون بالقلق أو الخوف من على أبنائهم من ذوي الهمم لأن حياة كريمة تبذل جهود كبيرة لدمجهم في المجتمع، وحل كافة أزماتهم، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهده الدؤوب في خدمة ذوي الهمم.