الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

چورچينا رزق ملكة جمال الكون تخطف الأنظار من جديد برفقة زوجها وليد توفيق (فيديو)

جورجينا رزق
جورجينا رزق

 حصلت جورجينا رزق على لقب ملكة جمال الكون 1971، ولفتت الفنانة اللبنانية الأنظار خلال  الفترة الأخيرة، عقب ظهورها مع زوجها الفنان  وليد توفيق في لقاء تليفزيوني، ولا زالت محتفظة برونقها وجمالها وكأن العمر لم يمر عليها.

قال وليد توفيق، إنه يحب زوجته جدًا، وإن أول لقاء جمعه بها كان في منزلها، حينما اقترح أحد المنتجين أن يعملوا معًا في عمل فني، في الوقت الذي كانت تحظى برصيد حافل من الشهرة، بسبب لقب ملكة جمال الكون، وعملها مع الفنان عمر خورشيد والفنان رشدي أباظة.

تزوجت جورجينا قبل ذلك من الفدائي الفلسطيني حسن سلامة، وأنجبت منه طفلها علي، وكانت تربيه وتفرغ له وقتها بشكل كبير.
 

 

جورجينا رزق ملكة جمال الكون لقب ملكة جمال الكون عمر خورشيد رشدي أباظة

مواد متعلقة

استعدادًا لرأس السنة.. توافد المواطنين على شراء اللحوم البيضاء من منافذ "الزراعة"

بنحاول نحافظ على العادات.. إقبال المواطنون على شراء التسالي استعدادًا لرأس السنة

بلاعبه كل يوم.. حكاية الطفل إسحاق أشهر بائع ثعابين بسوق الجمعة

كتاب سحري بـ25 جنيه.. الذكاء الاصطناعي وصل لـ سوق الجمعة (فيديو)

بدأ بفرشة في الشارع.. رحلة الشاذلي من الجاكت البمب لبيع كيلو البصل بـ3 جنيهات

"زبالة ومتسولين وبياعين في المترو".. تيك توكر يكشف عن الوجه القبيح لأمريكا

مات متوضئا.. "عريس حلوان" أنهوا حياته دون ذنب (فيديو)

وليد توفيق: كنت أعيش فى غرفة أعلى سطح منزل فى بداية حياتى الغنائية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة