چورچينا رزق ملكة جمال الكون تخطف الأنظار من جديد برفقة زوجها وليد توفيق (فيديو)

حصلت جورجينا رزق على لقب ملكة جمال الكون 1971، ولفتت الفنانة اللبنانية الأنظار خلال الفترة الأخيرة، عقب ظهورها مع زوجها الفنان وليد توفيق في لقاء تليفزيوني، ولا زالت محتفظة برونقها وجمالها وكأن العمر لم يمر عليها.



قال وليد توفيق، إنه يحب زوجته جدًا، وإن أول لقاء جمعه بها كان في منزلها، حينما اقترح أحد المنتجين أن يعملوا معًا في عمل فني، في الوقت الذي كانت تحظى برصيد حافل من الشهرة، بسبب لقب ملكة جمال الكون، وعملها مع الفنان عمر خورشيد والفنان رشدي أباظة.



تزوجت جورجينا قبل ذلك من الفدائي الفلسطيني حسن سلامة، وأنجبت منه طفلها علي، وكانت تربيه وتفرغ له وقتها بشكل كبير.

