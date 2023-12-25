الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى الشاذلى تستضيف جورجينا رزق ووليد توفيق فى "معكم"

منى الشاذلي
منى الشاذلي

في أول ظهور لهما معًا، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم اللبناني الكبير وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.

يتحدث وليد وجورجينا، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة، بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها.

كما يتحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

ويحكي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، وكذلك المواقف الصعبة التي واجهاها معًا وعلاقتهما بمصر الممتدة منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

وتكشف جورجينا لأول مرة عن تفاصيل اغتيال زوجها السابق ووالد ابنها المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، والأيام الصعبة التي عاشتها بعد رحيله.

أول ظهور لجورجينا رزق مع زوجها وليد توفيق في معكم منى الشاذلي ور لجورجينا معكم منى الشاذلي منى الشاذلي جورجينا

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح يرد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

أسعار الذهب اليوم عيار 18 وحقيقة وقف التداول عليه في سوق الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس