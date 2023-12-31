إليسيا يانكون تعلن خطوبتها بعد تتويج الأهلى فى الإمارات (فيديو)

أعلنت “إليسيا يانكون”، ابنة مدرب حراس المرمى بنادي الأهلي، خطوبتها على علي عثمان، صاحب إحدى الشركات، عقب انتهاء مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر، وقبل على رأسها ليبارك الخطوبة وسط أجواء احتفالية وسط الأصدقاء.





وأعلنت إليسيا يانكون خطوبتها على علي عثمان في مقصورة كبار الزوار في استاد محمد بن زايد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مباركات وزغاريد الأهل والأصدقاء، وهم يرتدون قمصان نادي الأهلي، ويحتفلون بفوزه.



تحظى إليسيا يانكون بشعبية كبيرة لدى جمهور نادي الأهلي، تحضر كل مباريات النادي وترى أن الفريق أثر في حياتها بشكل كبير جدًا.



وتروج للسياحة المصرية بشكل كبير، وتتحدث اللغة العربية بطلاقة كبيرة، الأمر الذي يجذب إليها جماهير القلعة الحمراء.

