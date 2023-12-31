الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إليسيا يانكون تعلن خطوبتها بعد تتويج الأهلى فى الإمارات (فيديو)

إليسيا يانكون
إليسيا يانكون

أعلنت “إليسيا يانكون”، ابنة مدرب حراس المرمى بنادي الأهلي، خطوبتها على علي عثمان، صاحب إحدى الشركات، عقب انتهاء  مباراة الأهلي  ومودرن فيوتشر، وقبل على رأسها ليبارك الخطوبة وسط أجواء احتفالية وسط الأصدقاء.
 

چورچينا رزق ملكة جمال الكون تخطف الأنظار من جديد برفقة زوجها وليد توفيق (فيديو)

استعدادًا لرأس السنة.. توافد المواطنين على شراء اللحوم البيضاء من منافذ "الزراعة"

بنحاول نحافظ على العادات.. إقبال المواطنون على شراء التسالي استعدادًا لرأس السنة

بلاعبه كل يوم.. حكاية الطفل إسحاق أشهر بائع ثعابين بسوق الجمعة

كتاب سحري بـ25 جنيه.. الذكاء الاصطناعي وصل لـ سوق الجمعة (فيديو)

بدأ بفرشة في الشارع.. رحلة الشاذلي من الجاكت البمب لبيع كيلو البصل بـ3 جنيهات

"زبالة ومتسولين وبياعين في المترو".. تيك توكر يكشف عن الوجه القبيح لأمريكا

مات متوضئا.. "عريس حلوان" أنهوا حياته دون ذنب (فيديو)

مزارع: "حياة كريمة" حمت المواشي والدواجن وأعطتنا كافة التحصينات

محمود عيد: القوافل البيطرية فى "حياة كريمة" حمت مصدر رزقى


وأعلنت إليسيا يانكون خطوبتها على علي عثمان في مقصورة كبار الزوار في استاد محمد بن زايد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مباركات وزغاريد الأهل والأصدقاء، وهم يرتدون قمصان نادي الأهلي، ويحتفلون بفوزه.

تحظى إليسيا يانكون بشعبية كبيرة لدى جمهور نادي الأهلي، تحضر كل مباريات النادي وترى أن الفريق أثر في حياتها بشكل كبير جدًا.

وتروج للسياحة المصرية بشكل كبير، وتتحدث اللغة العربية بطلاقة كبيرة، الأمر الذي يجذب إليها جماهير القلعة الحمراء.
 

 

مبادرة الأهلي صاحب إحدى الشركات الخطوبة علي عثمان زايد دولة الإمارات العربية

مواد متعلقة

چورچينا رزق ملكة جمال الكون تخطف الأنظار من جديد برفقة زوجها وليد توفيق (فيديو)

استعدادًا لرأس السنة.. توافد المواطنين على شراء اللحوم البيضاء من منافذ "الزراعة"

بنحاول نحافظ على العادات.. إقبال المواطنون على شراء التسالي استعدادًا لرأس السنة

بلاعبه كل يوم.. حكاية الطفل إسحاق أشهر بائع ثعابين بسوق الجمعة

كتاب سحري بـ25 جنيه.. الذكاء الاصطناعي وصل لـ سوق الجمعة (فيديو)

بدأ بفرشة في الشارع.. رحلة الشاذلي من الجاكت البمب لبيع كيلو البصل بـ3 جنيهات

"زبالة ومتسولين وبياعين في المترو".. تيك توكر يكشف عن الوجه القبيح لأمريكا

مات متوضئا.. "عريس حلوان" أنهوا حياته دون ذنب (فيديو)

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

البورصة المصرية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة