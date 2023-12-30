السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل محمد الشناوى عن الأهلى يناير المقبل.. القرار فى يد إدارة النادى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق، سيكون جاهزًا للتواجد في معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لخوض منافسات أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وأضاف المصدر أن "الشناوي" يُعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، وسيكون جاهزًا طبيًا للتواجد بقوة في معسكر المنتخب الوطني، الذي ينطلق مطلع يناير المقبل لخوض منافسات الكان.

وأشار إلى أن "محمد الشناوي رفض الحديث عن وجود عروض لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية"، لافتًا إلى أن: "الأمر مع إدارة النادي، وأنا ملتزم تمامًا بأي قرار، ولا أعرف إن كانت هناك عروض وصلت للنادي أم لا، لذا أنا لا أستطيع الحديث عنها".

وأوضح أن "الشناوي" أكد أن التتويج بالبطولة شعور رائع للغاية بعد العودة من منافسات كأس العالم للأندية، والحصول على المركز الثالث.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة المقبلة

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، عقد اجتماعًا بعد ظهر أمس مع مارسيل كولر، المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي، عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي، القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء، ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح، حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

وتوج الفريق الأول بالنادي الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤/٢، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

محمد الشناوي الميركاتو الشتوي 2024 كولر الخطيب منتخب مصر أمم أفريقيا

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