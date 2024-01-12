مواطنون: السكر متوفر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لـ"التموين" بـ 27 جنيها

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية، كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها، حيث ضخت الوزارة كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى على محافظات الجمهورية لتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن للمواطنين.

على جانب آخر؛ تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك مدى التزام التجار ببيع المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من خلال تحرير محاضر.

في هذا السياق رصدت «الدستور» آراء المواطنين حول طرح المجمعات الاستهلاكية للسلع الغذائية وعلى رأسها السكر الحر بسعر 27 جنيها، والوقوف على مدى توافر السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.



قالت سميرة أحمد، ربة منزل، من سكان منطقة السيدة زينب، لـ «الدستور» إن الدولة المصرية عملت بشكل كبير جدًا على حل أزمة السكر في الأسواق، منوهًا:« التجار كانوا يبيعون السكر في المحال التجارية بأسعار مبالغ فيها، إذ وصل سعر السكر في بعض الأماكن لـ 55 جنيه».



وأضافت سعيدة صابر، من سكان منطقة السيدة زينب ، لـ«الدستور»، أن التجار كانوا يتعاملون بطريقة سيئة جدًا، إذ كانوا يخزنون السكر ويمتنعون عن بيعه إلا بأسعار مبالغ فيها، حتى جاء قرار مجلس الوزراء ومنع تخزين السكر، معقبة: «الأسعار دلوقتي بسيطة جدًا، والمجمعات الاستهلاكية بقي فيها سكر كتير».



وأوضح حسام عاطف، أحد سكان منطقة السيدة زينب بالقاهرة، أن أزمة السكر قد انتهت وسعره في المجمعات الاستهلاكية 27 جنيها، وفي المحال التجارية حوالي 30-32 جنيها فقط.