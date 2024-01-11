السكر والصناعات التكاملية: بدء توريد قصب السكر لمصانع سكر جرجا بدءًا من الإثنين المقبل

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، عن أنه سيبدأ توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، بدءًا من الإثنين المقبل حتى 13 مارس المقبل، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كل تكاليف النقل بالكامل؛ التزامًا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.

كان قد بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة الأقصر، استقبال محصول القصب من المزراعين، حيث يستهدف تسلم نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

وقال اللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع الشركة الـ8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

وأوضح البديوي، أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريًا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

من جانبه قال صلاح عمر، العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة، إنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات، بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية، فضلًا عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية.

وأضاف عمر، أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويلا ذاتيا لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار، لافتًا إلى أن عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع على حدة.