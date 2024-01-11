الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكر والصناعات التكاملية: بدء توريد قصب السكر لمصانع سكر جرجا بدءًا من الإثنين المقبل

قصب السكر
قصب السكر

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، عن أنه سيبدأ توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، بدءًا من الإثنين المقبل حتى 13 مارس المقبل، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كل تكاليف النقل بالكامل؛ التزامًا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.

كان قد بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة الأقصر، استقبال محصول القصب من المزراعين، حيث يستهدف تسلم نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري.

التموين: توريد 100 ألف طن قصب من المزارعين لمصانع السكر.. وإنتاج 7 آلاف طن سكر وموسم التوريد بدأ من 1يناير

وقال اللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع الشركة الـ8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

وأوضح البديوي، أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريًا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

التموين: استمرار صرف السكر الحر على بطاقة التموين فى شهر يناير 2024

من جانبه قال صلاح عمر، العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة، إنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات، بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية، فضلًا عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية.

وأضاف عمر، أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه تمويلا ذاتيا لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار، لافتًا إلى أن عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع على حدة.

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة توريد محصول القصب جرجا محافظة سوهاج مصانع سكر أبوقرقاص مصنع أرمنت محافظة الأقصر

مواد متعلقة

ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص فى المرج

"الزراعة" تكشف لـ"الدستور" سبب ارتفاع أسعار السكر.. والانخفاض ديسمبر المقبل

بعد استقبال 170 الف طن خام مستورد وزير التموين: مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر والأسعار تتراجع في غضون أسبوع

وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجى

"الصناعات التكاملية" تدرس إنشاء وحدة تعبئة سكر جديدة باستثمارات 500 مليون جنيه

التموين: مصانع شركة السكر تكثف استعداداتها لاستقبال محصول القصب 2024

"منتجي السكر": 250 ألف طن تدخل السوق قريبا.. والمخزون يكفي حتى مارس

"السكر للصناعات التكاملية" تحقق مبيعات 16.055 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/22

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

زلزال قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟